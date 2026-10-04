L’hôtel Continental Saigon célèbre ses 146 ans

L’hôtel Continental Saigon, rattaché au groupe Saigontourist, a fêté le 27 septembre son 146 e anniversaire. Pour marquer ce cap, l’établissement a lancé plusieurs programmes promotionnels attractifs.

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Situé face à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville et à proximité de la station centrale de métro, le Continental Saigon est considéré comme le plus ancien hôtel du Vietnam. Au fil de près d’un siècle et demi d’existence, il est devenu l’un des établissements emblématiques du patrimoine architectural et culturel de la ville.

Témoin de l’histoire

Mis en chantier en 1878 et achevé en 1880 à l’initiative de l’entrepreneur français Pierre Cazaux, l’hôtel avait été conçu pour offrir à l’époque coloniale un établissement hôtelier de standing inspiré des modèles européens.

À partir de 1986, il a été confié à la Compagnie du tourisme de la ville, ancêtre du groupe Saigontourist, pour sa gestion et son exploitation. Cette nouvelle étape a marqué le début d’un processus visant à préserver et à valoriser cet établissement historique.

Photo : Saigontourist/CVN

Avec son architecture classique française, ses façades blanches, ses voûtes et ses longues galeries, l’hôtel conserve une identité architecturale qui témoigne de l’histoire de Saïgon.

Au cœur de l’établissement, le jardin Continental Patio offre un espace de verdure à l’abri de l’agitation urbaine, notamment sous les frangipaniers centenaires. Il accueille aujourd’hui des réceptions, des mariages et différents événements.

L’hôtel compte 87 chambres et suites et propose plusieurs espaces de restauration et de réception, dont l’Opéra View Room, le Bar Le Jardin et l’Opéra Café.

Au fil de son histoire, le Continental Saigon a accueilli de nombreuses personnalités politiques, culturelles et littéraires. Parmi elles figurent notamment le poète indien Rabindranath Tagore, les écrivains André Malraux et Graham Greene, auteur du roman Un Américain bien tranquille, ainsi que le journaliste et agent de renseignement Pham Xuân An.

L’ancien président français Jacques Chirac et l’ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad ont également séjourné dans l’établissement.

Tournant durable

Entre 2020 et 2026, le Continental Saigon a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires, parallèlement à la mise en œuvre de différentes activités sociales.

L’établissement participe notamment à des actions d’aide aux populations touchées par les catastrophes naturelles, à l’attribution de bourses d’études et au soutien à l’éducation et aux enfants défavorisés.

Photo : Saigontourist/CVN

Son parcours a également été distingué par plusieurs récompenses, parmi lesquelles les Ordres du Travail de deuxième et de troisième classes et un satisfecit du Premier ministre. Le Continental Saigon est par ailleurs élu ‘‘Meilleur hôtel 4 étoiles’’ depuis 2014.

À l’occasion de son 146e anniversaire, il a proposé du 15 au 30 septembre, plusieurs offres destinées à sa clientèle. L’offre de séjour ‘‘Empreinte 146’’, proposée à 3,84 millions de dôngs par nuit, comprend une chambre Deluxe, les transferts aéroport aller-retour, le petit-déjeuner buffet ainsi qu’un déjeuner et un dîner pour deux personnes.

Une remise de 10% est également proposée au Bar Le Jardin, tandis que d’autres avantages sont prévus pour les réceptions de mariage, les conférences et les services de restauration.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN