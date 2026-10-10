Le numérique comme tremplin pour l’export vietnamien

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Photo : VNA/CVN

Au-delà du commerce électronique, les technologies offrent aux entreprises vietnamiennes de nouvelles possibilités pour atteindre les acheteurs internationaux grâce aux données sur les produits, aux stands numériques et aux échanges commerciaux en ligne.

Les technologies transforment la manière dont les entreprises et les coopératives assurent leur promotion commerciale et facilitent leur rapprochement avec les acheteurs internationaux. Cette tendance se concrétise également à la Foire des produits vietnamiens d’exportation 2026 avec la mise en service de la plateforme Expo Platform.

Lors du lancement d’Expo Platform, le 29 septembre à Hô Chi Minh-Ville, Trân Van Chin, président du conseil d’administration de la société technologique Arobid, a indiqué que cette plateforme permettrait aux entreprises de maintenir leur présence avant, pendant et après l’événement et aux acheteurs d’accéder aux produits depuis n’importe où, bien au-delà des quelques jours de la Foire. Les entreprises peuvent y créer des stands numériques, présenter leur profil et leurs produits et entrer directement en contact avec des acheteurs. Selon le calendrier prévu, la plateforme Expo Platform sera mise en service le 20 octobre, soit deux jours avant l’ouverture de la Foire en présentiel.

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La combinaison des échanges en présentiel et en ligne pour promouvoir les exportations vietnamiennes est une solution encouragée par le Service de l’Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville.

Avec 750 stands consacrés notamment au textile-habillement, aux chaussures, aux produits alimentaires et agricoles, aux produits halal, aux meubles, à l’artisanat, aux équipements ménagers, aux produits métalliques et aux outils, la Foire des produits vietnamiens d’exportation 2026 se tiendra du 22 au 24 octobre au Centre international des expositions WTC EXPO. Elle devrait contribuer à stimuler les exportations en favorisant la promotion commerciale et les contacts entre entreprises vietnamiennes et acheteurs internationaux.

''L’un des points marquants est que la Foire se positionne comme un centre d’exportation sur place. Au lieu de se limiter à la présentation des produits, elle vise à faire venir directement dans les zones de production des acheteurs, des groupes d’achat et des réseaux de distribution internationaux. Grâce aux technologies et à la combinaison des expositions en présentiel et en ligne, nous espérons permettre aux produits vietnamiens de toucher une clientèle et des marchés plus diversifiés'', a déclaré Lê Van Danh, vice-directeur du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville.

À ce jour, 21 délégations regroupant 103 acheteurs des États-Unis, de France, du Canada, de Hongrie, du Sri Lanka, de Singapour, de Taïwan (Chine), de Chine, du Cambodge, du Myanmar, de Dubaï, de Thaïlande, de République de Corée, du Japon et d’autres marchés se sont inscrites à l’événement.

Selon le Service municipal de l’industrie et du commerce, l’application des technologies à la promotion commerciale, associant foire physique et plateforme en ligne, permettra aux entreprises de promouvoir leurs produits et de nouer des contacts avec des importateurs, des distributeurs et des partenaires internationaux, tout en les aidant à élargir leurs marchés, à accroître la valeur de leurs produits et à renforcer progressivement leur compétitivité.

VNA/CVN