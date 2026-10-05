Vietjet honorée par CAPA pour ses avancées dans l'aviation hybride

Le 3 octobre à Chitose, au Japon, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a été distinguée par CAPA - Centre for Aviation, organisme international de recherche et d'analyse aéronautique, en tant que Compagnie aérienne hybride/low cost de l'année en Asie (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year).

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Photo : VJ/CVN

Cette récompense lui a été décernée lors de la conférence de CAPA 2026 des leaders de l'aviation asiatique à Chitose, sur l'île d'Hokkaido, saluant les progrès constants de Vietjet dans le développement de sa stratégie et l'innovation de son modèle économique.

Après 15 années d'activité, Vietjet déploie un modèle d'aviation hybride fondé sur l'efficacité opérationnelle et la maîtrise rigoureuse des coûts. Cette organisation offre aux passagers un éventail élargi de tarifs, d'équipements et de prestations, tout en permettant au transporteur d'étendre son réseau international et d'optimiser l'expérience de voyage.

Une flotte modernisée au service de la stratégie hybride

Hô Ngoc Yên Phuong, vice-présidente du conseil d'administration et directrice générale adjointe - directrice financière du groupe Vietjet, a souligné : "Pour Vietjet, le modèle hybride signifie offrir plus de choix et une meilleure expérience aux passagers, tout en garantissant des coûts raisonnables, une exploitation efficace et une sécurité optimale. Nous investissons dans notre flotte, nos technologies et nos services afin que chaque étape de notre croissance crée de la valeur à long terme pour nos clients, nos actionnaires et les marchés desservis par Vietjet".

Cette orientation se matérialise par l'exploitation d'une flotte d'Airbus A330 gros-porteurs, ainsi que par la diversification des classes de billets et des services adaptés à tous les profils, qu'il s'agisse de tourisme, de voyages d'affaires ou de visites familiales. Les passagers peuvent sélectionner les prestations adéquates, savourer un menu varié alliant spécialités vietnamiennes et internationales, et apprécier le professionnalisme de l'équipage.

Vietjet a également fait part de son intention de déployer la connectivité Internet par satellite Starlink à bord de ses appareils afin de garantir une navigation fluide. Grâce à ce haut débit, les voyageurs auront la possibilité de travailler, de communiquer et de se divertir en ligne tout au long de leur trajet.

Parallèlement à l'optimisation du parcours client, Vietjet investit dans la construction d'un centre de maintenance aéronautique au sein de l'aéroport international de Long Thành, examine l'opportunité de développer des services de réparation et de révision des moteurs au pays, et consolide ses partenariats dans les domaines technologiques, de l'intelligence artificielle, de la gestion des données et de la cybersécurité. Ces initiatives renforcent les compétences techniques, sécurisent les ressources et favorisent l'intégration des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale de l'aviation.

Photo : VJ/CVN

L'internationalisation demeure un pilier de la feuille de route de Vietjet. Outre l'acquisition d'appareils de nouvelle génération et l'élargissement de sa desserte internationale, la compagnie structure un écosystème global englobant la formation, la maintenance, l'assistance au sol et la technologie, garantissant ainsi les fondements d'une expansion pérenne.

La distinction de CAPA vient consacrer la portée internationale de Vietjet. Par le biais de sa stratégie hybride, l'entreprise entend démocratiser l'accès au transport aérien, perfectionner l'accueil des voyageurs et intensifier les liaisons entre le Vietnam et le reste du globe, favorisant par la même occasion l'essor du tourisme, du commerce et des flux d'investissements.

Tân Dat/CVN