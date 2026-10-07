VinFast lance un scooter électrique offrant jusqu’à 262 km d’autonomie par charge

Le nouveau scooter électrique Evo Grand adopte un design revisité, intègre des fonctionnalités intelligentes et peut être équipé d’un système à deux batteries. Il a été lancé le 21 septembre.

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Pour cette nouvelle génération, VinFast commercialise l’Evo Grand en trois versions: Evo Grand II, Premia et Limited. Tout en conservant l’esprit pratique et compact de la première génération, le nouvel Evo Grand adopte un design renouvelé et de nouvelles combinaisons de couleurs, destinées notamment aux jeunes utilisateurs urbains.

Les versions Evo Grand Premia et Limited sont équipées d’un écran LCD VA affichant diverses informations de conduite et intègrent une fonction d’aide au démarrage en côte. La version haut de gamme dispose également d’une clé intelligente et d’un système antivol. L’Evo Grand II propose deux modes de conduite, Eco et Sport, tandis que les versions Premia et Limited bénéficient en plus d’un mode Normal. Selon le constructeur, le scooter répond à la norme IP67 de protection contre la poussière et l’eau et peut circuler dans une zone inondée jusqu’à 0,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Le nouvel Evo Grand est doté d’un moteur intégré au moyeu d’une puissance de 2 250 W, permettant d’atteindre une vitesse maximale de 70 km/h. Sa batterie de 2,4 kWh est installée sous le plancher. Les utilisateurs peuvent ajouter une batterie auxiliaire de capacité équivalente, placée dans le coffre, portant l’autonomie à 262 km avec une charge complète, selon les données communiquées par le constructeur.

L’Evo Grand II est proposé en trois couleurs : blanc nacré, vert mousse et rouge vif, au prix de 25,9 millions de dôngs. La version Premia, disponible en noir, marron et vert olive, est commercialisée à 27,9 millions de dôngs. La version Limited, proposée en blanc lait et bleu marbré, coûte 29,9 millions de dôngs, TVA comprise. La batterie auxiliaire est proposée au prix de 5 millions de dôngs.

Dans le cadre de la politique promotionnelle actuellement appliquée par le constructeur, les acheteurs du nouvel Evo Grand bénéficient d’une remise de 3 millions de dôngs, ramenant le coût d’acquisition à partir de 22,9 millions de dôngs. Le scooter bénéficie d’une garantie constructeur de six ans, tandis que la batterie est garantie huit ans, sans limitation de kilométrage.

Texte et photo : Minh Thu/CVN