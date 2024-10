Le PM à la cérémonie honorant les dix citoyens d’élite de la capitale de l'année 2024

Photo : VNA/CVN

Les 10 citoyens d’élite concernent les domaines de l'économie, de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture, de la société, des sports.

C'est la 32e fois que Hanoï met à l'honneur le mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" et la 15e fois qu'elle glorifie ses citoyens d'élite dans de nombreux domaines. L'objectif est d'honorer des individus ayant eu des réalisations excellentes et des contributions importantes au développement de la capitale et du pays.

Ces 32 dernières années, le mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" est devenu le mode de vie culturel, l'identité propre de la capitale.

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que Hanoi était toujours une localité leader qui mettait en œuvre efficacement des mouvements d'émulation patriotique.

L'innovation et la créativité dans la mise en œuvre des mouvements d'émulation ont contribué à créer une nouvelle atmosphère d'émulation synchrone et généralisée, à favoriser la force combinée de tous les niveaux, branches, syndicats et habitants de la capitale, et à atteindre voire dépasser les objectifs socio-économiques fixés.

Le chef du gouvernement a salué les réalisations obtenues par la ville ces neuf derniers mois de l’année, dont les contributions importantes de ses dix citoyens d’élite honorés d’aujourd’hui.

Il s’est déclaré convaincu que les citoyens d’élite et les personnes exemplaires dans le cadre du mouvement "Bonne personnes, bonnes actions" contribueraient de plus en plus à encourager les responsables, les membres du Parti et les habitants de Hanoi à faire en sorte que la capitale se développe fortement et obtienne de nombreux excellents acquis, et que le mouvement "Bonne personnes, bonnes actions" se développe de plus en plus.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, et le président du Comité populaire municipal Trân Sy Thanh ont décerné le tire "Citoyens d’élite" de 2024 à dix individus.

La secrétaire adjointe adjointe du Comité du Parti de la ville, Nguyên Thi Tuyên, et le président du Conseil populaire populaire Nguyên Ngoc Tuân ont remis le titre "Bonne personnes, bonnes actions" à 70 personnes.

VNA/CVN