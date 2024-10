Vietnam - Wallonie-Bruxelles

Expériences dans la gestion des frontières terrestres et maritimes

La conférence internationale sur la coopération pour la paix et le développement des frontières territoriales s’est tenue le 8 octobre à Hanoï sous les auspices du ministère vietnamien des Affaires étrangères et de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam.

Photo : WB/CVN

L'événement a réuni plus de 170 participants, notamment des représentants des ministères et des autorités locales vietnamiennes, ainsi que des experts vietnamiens et étrangers.

Lors de la conférence, les experts ont échangé des expériences en matière de coopération et de gestion des frontières terrestres et maritimes. Des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources marines et à promouvoir la transparence dans ce secteur étaient également à l'ordre du jour.

"L'organisation de cette conférence souligne l'importance cruciale de la gestion des frontières et du territoire, et reflète également le besoin urgent d'une coopération efficace pour garantir la paix et le développement aux frontières, en mer et dans les îles", a souligné Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères, lors de la cérémonie d’inauguration de l’événement. Il a ajouté que les frontières, tant terrestres que maritimes, définissent l'espace dans lequel les nations existent et se développent. Elles représentent également la souveraineté, les droits de souveraineté et le droit de juridiction de chaque État en vertu du droit international. Par conséquent, "une délimitation claire des frontières, ainsi qu’une gestion et une coopération efficaces conformément aux droits internationaux, jouent un rôle crucial pour assurer le maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable, ainsi que l'édifice des relations amicales à long terme entre les nations", a précisé le diplomate vietnamien.

Photo : WB/CVN

Le vice-ministre permanent a également insisté sur les défis de sécurité, à la fois traditionnels et non traditionnels, que les pays doivent affronter. Cela "menace l'ordre international et les intérêts communs des pays et de la communauté internationale", affirme-t-il. À cela s’ajoutent également des défis tels que le changement climatique, la pollution maritime, l’épuisement des ressources naturelles et la criminalité transnationale. Ces problèmes affectent la sécurité et le développement, tant au niveau national que régional et mondial.

Aux frontières terrestres, le Vietnam a achevé la délimitation et le bornage des frontières avec la Chine et le Laos, et la frontière avec le Cambodge est bornée à 84%. En mer, le Vietnam a négocié et signé avec succès divers accords avec ses pays voisins. Le vice-ministre permanent a également souligné l'importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) dans le maintien de la paix et de la stabilité, en créant une base solide pour la coopération maritime internationale. Il est à noter que le Vietnam est l'un des pays pionniers dans la signature et la mise en œuvre de cette convention. "Le pays s’engage à respecter et à appliquer les dispositions de la CNUDM 1982 dans le règlement des problèmes en mer", a souligné Nguyên Minh Vu.

Photo : WB/CVN

Pour sa part, Pierre Du Ville, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, a indiqué que la conférence d'aujourd’hui "a pour cadre un projet de coopération institutionnelle dont l'objectif est de renforcer les compétences entre les partenaires dans le domaine de la délimitation et de la gestion des frontières". Dans le même temps, le projet contribue également à mettre en œuvre un Objectif de Développement Durable (ODD) que l'on peut qualifier d'essentiel dans le monde actuel et à l'heure où "des différends se règlent encore ou hélas à nouveau par la force plutôt que par le dialogue". Il s'agit de l'ODD 16, relatif à la justice, au maintien de la paix et au renforcement des institutions à cette fin.

Le délégué général s’est félicité de l’exemple du Vietnam, qui donne la priorité aux solutions diplomatiques et aux dialogues bilatéraux avec les pays voisins, et qui participe activement aux forums régionaux, notamment au sein de l’ASEAN, afin de promouvoir le règlement pacifique des différends.

Vân Anh/CVN