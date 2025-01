Près de 3.000 touristes arrivent à Dà Nang le premier jour du Nouvel An

Photo : VNA/CVN

De ce nombre, près de deux mille touristes de nationalités européennes et américaines sont arrivés à bord du navire de croisière Noordam, qui a accosté au port de Tiên Sa à 06h45 mercredi 1er janvier.

Lors de la cérémonie d'accueil des premiers visiteurs de la ville, les autorités locales leur ont offert des fleurs, des souvenirs et des bons de voyage. Des spectacles de danse du lion ont également été organisés.

Le premier jour de la Nouvelle Année, l'aéroport international de Dà Nang a reçu 125 vols, dont 57 internationaux. Durant les vacances du Nouvel An, du 28 décembre 2024 au 1er janvier 2025, l'aéroport a traité plus de 600 vols, ce qui représente une augmentation de 15,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Tan Van Vuong, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a déclaré que le secteur touristique de Dà Nang devrait recevoir plus de 11,9 millions de touristes en 2025, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, dont plus de 4,8 millions de touristes étrangers.

Photo : VNA/CVN

Les premiers visiteurs étrangers arrivent à Huê en 2025

Le même jour, plus de 100 passagers à bord du vol VN6317 de Hanoï à Huê sont arrivés à l'aéroport international de Phu Bài, dans la ville de Huê.

En 2025, Huê accueillera des événements majeurs tels que l'Année nationale du tourisme et la commémoration du 50e anniversaire de la libération de la ville, créant ainsi des opportunités pour stimuler le tourisme local.

Le Comité populaire de la ville de Hôi An, dans la province centrale de Quang Nam, a accueilli la première délégation de touristes internationaux en 2025, dont 18 citoyens italiens.

D'ici 2024, Quang Nam aura atteint huit millions de touristes, dont plus de 4,5 millions visiteront Hôi An. D'ici 2025, la ville prévoit de lancer de nouveaux produits et d'améliorer la qualité des services touristiques, du transport à l'hébergement et à la restauration. Il s’attachera également à développer des formes de tourisme écologique, balnéaire et de loisirs.

Le même jour, les provinces de Bên Tre (Sud) et de Dak Lak (hauts plateaux du Centre) ont également organisé des programmes d'accueil pour les premiers touristes.

VNA/CVN