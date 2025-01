Hô Chi Minh-Ville

Le tourisme se fixe un objectif ambitieux de 260.000 milliards de dôngs en 2025

Ces objectifs ambitieux ont été annoncés lors de la conférence consacrée au bilan de l’industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville en 2024 et à la planification des principales missions pour 2025, organisée dans l'après-midi du 30 décembre dans la mégapole du Sud.

Un cru exceptionnel en 2024

Lors de la conférence, la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a souligné les résultats remarquables obtenus par l’industrie touristique locale en 2024. Le nombre total de visiteurs internationaux a atteint environ six millions, marquant une augmentation de 20% par rapport à 2023. Parallèlement, la ville a accueilli environ 38 millions de touristes nationaux, soit une hausse de 8,6% par rapport à l’année précédente.

Les recettes totales du tourisme sont estimées à 190.000 milliards de dôngs, enregistrant une progression de près de 19% en glissement annuel. Ces chiffres reflètent une réussite notable, le nombre total de visiteurs et les revenus touristiques ayant atteint 100% des objectifs annuels fixés pour 2024.

Nguyên Thi Anh Hoa a également mis en avant l’influence croissante de la marque touristique de Hô Chi Minh-Ville sur la scène internationale. La ville a été distinguée comme "Première destination asiatique pour les festivals et événements", "Première destination de voyage d'affaires d'Asie" et "Meilleure destination MICE d'Asie". Par ailleurs, le magazine de voyage CN Traveler a récemment classé Hô Chi Minh-Ville parmi les 25 destinations incontournables à visiter en 2025.

Renforcement des liens régionaux et de la promotion du tourisme

En 2024, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre la stratégie de développement touristique de la ville jusqu’en 2030, tout en poursuivant le projet de tourisme intelligent. Cela s’est traduit par des efforts ciblés en matière de sensibilisation, d’infrastructures et d’intégration des technologies de l’information. Parmi les initiatives notables, un manuel détaillant 42 produits touristiques typiques a été publié, et des programmes d’exploration et de création de nouveaux produits touristiques ont été organisés, notamment dans les domaines du tourisme nocturne, fluvial, médical, rural et agricole.

Certains produits touristiques ont gagné une notoriété particulière, devenant des symboles du tourisme local, tels que le circuit “Biêt dông Saïgon” (forces spéciales communistes de Saïgon), les visites au Musée des vestiges de la guerre, au siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que le tour de Rung Sac - Cân Gio. D'autres initiatives marquantes incluent le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024, le lancement de la phase 2 de la destination Thiêng Liêng et le programme d’expérience "La lune de la zone de guerre" dans les tunnels de Cu Chi.

En parallèle, des programmes de promotion touristique ont été développés pour stimuler la demande, comme des réductions sur les chambres pour les arrivées nocturnes, des visites à prix réduit pour les participants aux salons du voyage ou des bons pour les réservations en gros ou les circuits à forfait. Ces initiatives ont joué un rôle crucial dans l’attraction des touristes.

Sur le plan international, Hô Chi Minh-Ville a intensifié sa participation à des salons tels que ceux organisés aux États-Unis, en Allemagne, au Japon ou encore à Singapour, tout en mettant en avant ses atouts lors de grands événements locaux comme le Festival du Têt vietnamien, le Festival des áo dài et le Salon international du tourisme (ITE HCMC) 2024.

La coopération interrégionale a également été renforcée avec 13 provinces et villes du delta du Mékong, ainsi que d’autres régions stratégiques comme le Nam Bô oriental et Hanoï. Ces partenariats ont permis de promouvoir les produits touristiques locaux et d’améliorer la position de Hô Chi Minh-Ville en tant que destination touristique de choix, sûre et accueillante.

Lors de la conférence, Nguyên Trung Khanh, directeur de l'Autorité nationale du tourisme, a salué les réalisations de 2024, malgré les défis rencontrés. Il a particulièrement souligné les contributions positives du tourisme MICE, du tourisme fluvial et des festivals, qui ont favorisé l’augmentation des séjours et des dépenses des visiteurs, consolidant ainsi la position de la ville dans l'industrie touristique.

Moteur de la croissance économique

Dans un contexte géopolitique mondial et régional marqué par de nombreuses fluctuations complexes et une économie mondiale confrontée à des défis, la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a reconnu que l’année 2025 poserait d’importants défis pour le développement touristique de la ville. Ces difficultés découlent également de l'évolution des besoins de voyage et de divertissement des touristes nationaux et internationaux.

Malgré cela, Nguyên Thi Anh Hoa s’est montrée optimiste, soulignant que les résultats de 2024 témoignent d’une forte croissance du tourisme au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville. Elle estime qu’en 2025, avec une économie et une situation politique stables au Vietnam, les activités touristiques et les secteurs économiques et de services connexes connaîtront un redressement et un développement durable. La ville espère continuer à attirer un grand nombre de visiteurs issus de divers pays, tout en maintenant une croissance soutenue.

Elle a précisé que les produits et événements touristiques continueront d’être améliorés, avec des offres créatives valorisant l’histoire et la culture locales. L’industrie touristique se concentrera également sur le développement de nouveaux produits et services, sur l’organisation d’événements attrayants, sur des campagnes de communication innovantes, et sur la création d’un environnement accueillant pour les visiteurs.

De son côté, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a noté que le secteur du commerce et des services de la ville devrait enregistrer une croissance de 10,7% en 2024, grâce en grande partie à l'industrie touristique, qui reste un moteur essentiel de l'économie locale. Selon lui, l'année 2025 revêt une importance particulière, non seulement pour le tourisme mais également pour d'autres activités stratégiques. Afin de faire du tourisme un véritable secteur économique clé, il est impératif de mettre en œuvre de manière efficace le Projet de développement touristique à l’horizon 2030, qui repose sur neuf groupes de solutions, dont des mécanismes et des politiques identifiés comme des leviers stratégiques.

Le vice-président a insisté sur l'intégration proactive du tourisme dans la planification urbaine et le développement des infrastructures urbaines et des services. Il a également souligné l’importance d’améliorer la qualité et de diversifier les produits touristiques en s’appuyant sur les atouts uniques des arrondissements et districts de la ville, ainsi que de Thu Duc. Le développement du tourisme MICE, des infrastructures pour le tourisme fluvial, et du tourisme culinaire figure parmi les priorités stratégiques. Parallèlement, le tourisme vert et respectueux de l’environnement devra être encouragé.

Enfin, Nguyên Van Dung a appelé les entreprises du secteur à perfectionner leurs produits et services pour mieux répondre aux attentes des touristes et à innover dans le développement de nouveaux produits. Il a insisté sur l’urgence de proposer des solutions audacieuses pour établir des politiques adaptées et transformer le tourisme en un secteur économique clé de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Tân Dat/CVN