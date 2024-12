Hoà Binh figure parmi les 71 plus beaux endroits du monde selon Condé Nast Traveller

La province montagneuse de Hoà Binh (Nord), a été classée parmi les 71 plus beaux endroits à visiter au monde par le prestigieux magazine britannique de voyage Condé Nast Traveller .

>> La beauté paisible d’un hameau Dao à Hoà Binh

>> Hoà Binh : faire de Mai Châu une destination captivante et conviviale

>> Hoà Binh : cap sur un tourisme durable

Photo : VNA/CVN

Reconnue pour ses paysages époustouflants et ses riches expériences culturelles, la localité est la seule destination vietnamienne à figurer sur la liste. Les critères de sélection du magazine vont au-delà des paysages naturels impressionnants, intégrant la valeur historique et les expériences des visiteurs.

Dans son évaluation, Condé Nast Traveller a mis en avant les groupes ethniques locaux, notamment les H'mông, les Muong et les Dao, ainsi que les rizières à perte de vue comme caractéristiques remarquables.

Les autres destinations asiatiques reconnues par Condé Nast Traveller comprennent Raja Ampat et Bali en Indonésie, le géoparc national de Zhangye en Chine, le temple Bayon au Cambodge, Jodhpur en Inde et les Philippines. Le Japon se distingue avec trois entrées, à savoir le mont Fuji, Kyoto et la forêt de bambous d’Arashiyama.

En tant que porte d’entrée de la région nord-ouest du Vietnam, Hoà Binh est connue pour ses paysages à couper le souffle et son identité culturelle ethnique vibrante.

Photo : CTV/CVN

Dans le district de Mai Châu, l’hameau de Lac est célèbre pour sa beauté immaculée, avec ses rizières entourées de montagnes verdoyantes. De septembre à fin octobre, lorsque les rizières deviennent dorées, ce patelin devient un endroit idéal pour faire du vélo et du tourisme. Lac est également célèbre pour ses maisons sur pilotis vieilles de plusieurs siècles, certaines vieilles de près de 700 ans, enveloppées de brume au pied de collines verdoyantes.

Les visiteurs peuvent participer à des activités ethniques traditionnelles thaïlandaises, telles que le tissage d’objets artisanaux, la mise en vol de cerfs-volants, la danse folklorique, le saut à la perche de bambou et les feux de camp nocturnes.

La cuisine locale est un autre point fort, proposant des spécialités de montagne comme le poulet et le poisson grillés, le com lam (riz en tube de bambou), le riz gluant et les légumes sauvages, servis dans des restaurants locaux ou des éco-complexes.

VNA/CVN