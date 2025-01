Hô Chi Minh-Ville accueille 750.000 visiteurs pour le premier jour du Nouvel An 2025

Les festivités du Nouvel An du 31 décembre 2024 au 1 er janvier 2025 à Hô Chi Minh-Ville ont attiré près de 750.000 visiteurs, dont 41.215 étrangers.

Hô Chi Minh-Ville accueille 750.000 visiteurs pour le premier jour du Nouvel An 2025. Ce succès s'est traduit par un taux d'occupation hôtelière de 83% et des revenus touristiques avoisinant les 80 millions d'USD, démontrant la vitalité du secteur et son rôle moteur dans l'économie locale.

Pour attirer les visiteurs, la ville a mis en place de nombreuses initiatives, telles que la promotion de produits touristiques en centre-ville, des réductions attractives dans les hôtels et centres commerciaux, ainsi qu'une campagne d'accueil multilingue à l'aéroport international de Tân Son Nhât, avec des messages dans 27 langues différentes.

La ville se fixe pour objectif cette année d'accueillir 8,5 millions de touristes internationaux et 45 millions de touristes nationaux, générant 10,2 milliards d'USD de revenus.

