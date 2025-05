Hô Chi Minh, un ami proche dont le souvenir vit à jamais dans le cœur des amis internationaux

Pour les peuples épris de liberté et les amis sincères à travers le monde, le Président Hô Chi Minh transcende la figure d'un simple dirigeant national. Il incarne un leader d'exception, dont la vision a marqué l'histoire des luttes pour l'indépendance et la dignité humaine, un camarade chaleureux et inspirant, partageant les idéaux de justice et d'égalité avec une fraternité sincère, un professeur bien-aimé, dont la sagesse et la pédagogie ont éclairé le chemin de générations de Vietnamiens et d'amis internationaux.