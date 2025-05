Des souvenirs offerts à ses proches amis internationaux par le Président Hô Chi Minh

Dans le cadre de sa mission de collecte d’objets et de souvenirs liés au Président Hô Chi Minh, le Musée Hô Chi Minh a reçu de nombreux objets revenus au Vietnam grâce à l’estime et au respect de leurs anciens propriétaires.

Photo : Musée HCM/CVN

Ainsi, une broderie vietnamienne a été soigneusement conservée pendant trois générations au sein d’une famille américaine. Un bonnet en laine a été précieusement gardé durant près de cinquante ans par une famille française, même après le décès de la personne à qui il avait été offert. Une broche en argent en forme de papillon a, quant à elle, été conservée par la benjamine de l’ancien Premier ministre de Thaïlande, etc.

Les objets revenus au Musée Hô Chi Minh témoignent d’une vérité profonde : l’affection sincère et la bienveillance du Président Hô Chi Minh ont toujours été chéries et respectées par ses amis internationaux.

Une histoire émouvante

De son vivant, le Président Hô Chi Minh entretenait des amitiés internationales profondément sincères et fidèles. Pour exprimer son affection envers ses amis étrangers, il leur offrait des cadeaux empreints de sens. Des décennies plus tard, de nombreux objets sont retournés au Musée Hô Chi Minh, accompagnés de la reconnaissance et du respect de leurs propriétaires.

"Au cours de mon travail, j’ai eu l’occasion d’assister à de nombreuses cérémonies de remise de souvenirs du Président Hô Chi Minh, mais la plus marquante et émouvante fut celle avec Paul Tagg, petit-fils de la famille Loseby (sa mère appelait l’avocat Loseby “oncle” de sang), venu rencontrer des responsables du Musée Hô Chi Minh. Paul Tagg a exprimé le souhait de restituer le tableau de la Pagode au pilier unique (Chùa Một Cột) que le Président Hô Chi Minh avait offert à la famille de l’avocat Loseby en 1959. Selon lui, aucun autre lieu ne saurait mieux préserver et exposer cette œuvre que le Musée Hô Chi Minh", raconte avec émotion le docteur Chu Duc Tinh, ancien directeur du musée.

Une fois les formalités nécessaires achevées, Paul Tagg a envoyé le tableau de la Pagode au pilier unique par voie aérienne au Vietnam. Il a même pris soin de souscrire une assurance pour l’œuvre, dans l’espoir qu’elle arrive en parfait état.

Le 22 mai 2005, à l’occasion du 115e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le Musée Hô Chi Minh a organisé une cérémonie solennelle pour recevoir cet objet d’une signification toute particulière. Depuis sa réception, le tableau a été présenté à plusieurs expositions et est aujourd’hui conservé avec soin au musée. Cette œuvre constitue un témoignage précieux de l’amitié noble et fidèle entre le Président Hô Chi Minh et ses bienfaiteurs.

L'avocat Francis Henry Loseby, bienfaiteur de l'Oncle Hô

Photo : Archives/CVN

Le 6 juin 1931, Tông Van So (nom utilisé par le Président Hô Chi Minh à cette époque) fut arrêté par les autorités britanniques à son domicile situé au 186, rue Tam Kung, à Kowloon, Hong Kong (Chine). Il fut ensuite emprisonné à la prison Victoria. L’avocat Frank Loseby fut engagé pour assurer la défense de Tông Van So.

Francis Henry Loseby et ses collaborateurs mobilisèrent tous les arguments exploitables dans le droit britannique pour protéger leur client. Grâce à leur ténacité, le tribunal de Hong Kong fut contraint de déclarer Tong Van So non coupable, après neuf audiences, et même d’en appeler au Conseil privé du Royaume-Uni. Au printemps 1933, l’avocat Loseby prit personnellement en charge l'organisation de la sortie de Tông Van So de Hong Kong (Chine).

Nguyên Ai Quôc n’oublia jamais cette dette de gratitude. Vingt-six ans plus tard, alors qu’ils avaient perdu tout contact, Maître Loseby et son épouse reçurent en 1959, à leur grande surprise, un cadeau du Président Hô Chi Minh: une broderie représentant la Pagode au pilier unique.

Avec le cadeau, le Président Hô Chi Minh adressa également une lettre d’invitation à la famille Loseby, les conviant à venir visiter Hanoï à l’occasion du Têt traditionnel de l’année 1960.

Lors de l’arrivée de la famille de Frank Loseby à Hanoï à l’occasion du Têt traditionnel de 1960, une fine pluie tombait ce jour-là. Pourtant, le Président Hô Chi Minh, malgré ses nombreuses responsabilités, se rendit personnellement au salon d’honneur de l’aéroport de Gia Lâm pour accueillir ses invités.

Photo : BPL/CVN

Très émus, les membres de la famille Loseby reçurent des bouquets de fleurs éclatants, et furent touchés de voir que c’était le chef de l’État lui-même qui les attendait à leur arrivée.

Le président et Loseby s’embrassèrent chaleureusement. Après trente ans sans se revoir, l’émotion était palpable. Durant leur séjour à Hanoï, la famille de l’avocat visita plusieurs sites emblématiques de la capitale. Le président Hô Chi Minh leur rendit visite à plusieurs reprises, leur parlant avec une grande sincérité et une profonde affection. Il s’exprimait avec eux en anglais, avec une aisance remarquable, ce qui rendait les échanges d’autant plus chaleureux.

Après une semaine de séjour au Vietnam, la famille Loseby prit le chemin du retour. Le président Hô Chi Minh les accompagna personnellement jusqu’à l’aéroport de Gia Lâm. Il leur souhaita un bon voyage, leur recommanda de prendre soin d’eux, et embrassa chaque membre de la famille avec émotion. Tous avaient les larmes aux yeux, profondément touchés par l’attention et la tendresse du président.

De retour à Hong Kong (Chine), le 19 février 1960, l’avocat Frank Loseby écrivit une lettre au Président Hô Chi Minh pour exprimer sa profonde gratitude envers lui ainsi que pour l’hospitalité chaleureuse que le peuple vietnamien avait témoignée à sa famille durant leur séjour au Vietnam.

En ce qui concerne la broderie de la pagode au pilier unique, la famille Loseby accrocha ce tableau avec respect dans leur salon, où il demeura jusqu’au décès du couple.

L’œuvre fut ensuite transmise à leur fille unique, Patricia. En janvier 2001, avant de s’éteindre, Patricia exprima le souhait que cette broderie soit restituée au peuple vietnamien. C’est ainsi que Paul Tagg, petit-neveu de l’avocat Loseby (sa mère appelait l’avocat "mon oncle"), prit contact directement avec le Musée Hô Chi Minh et fit expédier par voie aérienne la broderie au Vietnam.

Après avoir été reçu en 2005, le tableau a été exposé à de nombreuses reprises et est conservé au Musée Hô Chi Minh. Le tableau témoigne de la belle et loyale amitié entre l’Oncle Hô et son bienfaiteur.

Selon Chu Duc Tinh, l'utilisation par l'Oncle Hô de magnifiques peintures brodées à la main comme cadeaux pour ses amis internationaux non seulement promeut l'image du Vietnam, mais présente également les talents du peuple vietnamien au monde. Les cadeaux offerts par le président Hô Chi Minh, bien que très simples, mais chargés de significations profondes, aident le public à mieux comprendre sa grande personnalité.

Un bonnet en laine offert à Pierre Biquard

Pierre Biquard (1901-1993) était un Professeur de physique français. Bien qu’homme de science, il fut également un fervent militant pour la paix. Il occupa plusieurs fonctions importantes, telles que membre du Conseil national du Mouvement pour la paix en France, membre du Conseil mondial de la paix, ainsi que secrétaire général de la Fédération mondiale.

Photo : BPL/CVN

Tout au long de sa vie, il mena de nombreuses actions en opposition à la guerre menée par les États-Unis au Vietnam, en particulier pour dénoncer l’usage d’armes chimiques. Par son engagement déterminé, il s’affirma comme l’un des amis fidèles du peuple vietnamien et un défenseur résolu de la justice et de la paix dans le monde.

Selon les documents conservés et les témoignages des membres de la famille de Pierre Biquard, au début du mois de janvier 1969, ce dernier participa à une délégation du Mouvement français pour la paix en visite au Vietnam afin de manifester son soutien à la lutte du peuple vietnamien contre les États-Unis.

Le 2 janvier 1969, la délégation fut reçue par le Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel.

Au moment où la délégation prenait congé, le Président remarqua que Pierre Biquard ne portait pas de chapeau alors que le temps était particulièrement froid. Il lui offrit alors un bonnet en laine.

Profondément touché par ce geste attentionné, Pierre Biquard conserva précieusement ce bonnet et évoqua souvent, avec une grande émotion, ce souvenir marquant de sa rencontre avec le président Hô Chi Minh.

En 2016, la famille de Pierre Biquard a remis le bonnet en laine - précieux souvenir - au Musée Hô Chi Minh, par l’intermédiaire de l’ambassade du Vietnam en France.

Le bonnet en laine a été soigneusement conservé et chéri au sein de la famille Biquard pendant près de cinquante ans, même après le décès de Pierre Biquard.

Catherine Biquard, deuxième fille de Pierre Biquard, a confié : "Nous avons toujours veillé sur ce bonnet avec le plus grand soin. Mon père était très ému chaque fois qu’il évoquait le président Hô Chi Minh - un homme d’une simplicité remarquable et d’une grande finesse. Tous les membres de notre famille connaissent l’histoire de ce bonnet. Il fait véritablement partie de notre histoire familiale. Un collectionneur nous a même contactés pour nous proposer de l’acheter, mais nous avons refusé. Nous avons toujours souhaité que ce bonnet retrouve la place qui lui revient : celle du Musée Hô Chi Minh, dans votre pays".

Une relique sacrée offerte par l’Oncle Hô

Saipradit Phanomyong Vani, est la plus jeune des six enfants de feu le Premier ministre thaïlandais Pridi Phanomyong, un ami proche du Président Hô Chi Minh, qui a toujours soutenu avec ferveur la lutte juste du peuple vietnamien contre le colonialisme. La famille du Premier ministre a été invitée à plusieurs reprises à visiter le Vietnam dans les années 1960. Lors de ces visites, Phanomyong Vani a reçu de la part du Président Hô Chi Minh plusieurs objets précieux et sacrés, qu'elle conserve encore aujourd’hui avec le plus grand respect et une profonde admiration.

Dans l’après-midi du 21 août 1963, sa mère, ses deux sœurs aînées et elle-même ont été reçues par le Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel. À l’époque, elle avait 22 ans et fut tendrement appelée "cháu Sáu" (Six) par le Président, qui la considérait avec affection comme une nièce de sa propre famille. Tous les frères et sœurs de Vani portaient un prénom vietnamien : Hai (Deux), Ba (Trois), Nam (Cinq)… Elle garde un souvenir profondément marquant du dirigeant vietnamien, vêtu simplement d’un costume brun et chaussé de sandales en caoutchouc, les yeux brillants de foi en l’indépendance et la liberté de son peuple.

Le président s’est enquis affectueusement de la santé de chacun des membres de la famille et a même prononcé plusieurs phrases en thaï, langue qu’il avait apprise lui-même lors de ses années d’activité en Thaïlande. Plus d’une heure s’est écoulée dans cette chaleureuse rencontre, mais pour Vani, le temps est passé trop vite ; elle aurait voulu rester plus longtemps pour converser avec lui. À cette occasion, le Président Hô Chi Minh lui a offert une broche en argent en forme de papillon, finement ciselée, présentée dans un écrin de velours rouge.

Vani est venue plusieurs fois au Vietnam avec sa famille, mais n’a eu l’occasion de rencontrer le Président Hô Chi Minh que trois fois : en 1963, 1966 et 1968. Cependant, ces rencontres furent brèves. En 1966, alors que la famille était en visite à Hanoï, le président lui fit parvenir, par l’intermédiaire de son frère Phanomyong Sookprida, un exemplaire en chinois classique de son œuvre Carnets de prison (Nhật ký trong tù), accompagné d’un message : Bác (l’Oncle) est certain que Châu Sáu comprendra ce livre.

Photo : BPL/CVN

Pourquoi, parmi tous ses frères et sœurs, cette œuvre fut-elle offerte à elle seule ? On peut penser que, malgré ses innombrables responsabilités, le grand dirigeant n’avait pas oublié que la plus jeune fille de son vieil ami, l’ancien Premier ministre Pridi, étudiait alors la langue et la littérature à l’Université normale de Pékin, et maîtrisait bien les caractères chinois. Un détail certes, mais qui n’a fait qu’augmenter l’admiration et l’affection profonde que Vani porte au Président Hô Chi Minh.

Le tableau avec "Les meilleurs vœux de Hô Chi Minh"

En 1945, la Seconde Guerre mondiale prit fin, marquant également l’accession du Vietnam à l’indépendance à la fin du mois d’août. Fin août 1945, l’unité américaine de secours social rattachée aux forces alliées, dirigée par le colonel Stephen Nordlinger, arriva à Hanoï. Cette délégation fut chaleureusement accueillie et soutenue par le Président Hô Chi Minh et le gouvernement vietnamien.

Le colonel Stephen Nordlinger fut profondément reconnaissant envers le Président Hô Chi Minh pour l’avoir aidé à accomplir avec succès sa mission de libération des prisonniers détenus par les Japonais et de soins médicaux apportés à de nombreuses personnes en détresse, de diverses nationalités. Début octobre 1945, le président Hô Chi Minh rencontra à nouveau le colonel Nordlinger pour discuter de l’acheminement de vivres du Sud vers le Nord, et lui offrit un tableau brodé représentant des pins et des grues, accompagné de l’inscription : "Best greetings from Hô Chi Minh, Oct. 1945' ('Les meilleurs vœux de Hô Chi Minh, octobre 1945").

De son vivant, le colonel Nordlinger accrocha ce tableau dans l’endroit le plus honorable de sa maison à New York. Après sa mort, à l’occasion du 116e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 13 mai 2006, Mme Jane Coyle, belle-petite-fille du colonel Stephen Nordlinger, fit don du tableau au Musée Hô Chi Minh. Ainsi, après plus de 60 ans, le tableau, précieusement conservé par la famille Nordlinger, a traversé des milliers de kilomètres depuis les États-Unis pour revenir au Vietnam, porteur d’un message de paix et d’amitié entre les peuples, comme souhaité par le Président Hô Chi Minh.

Jane Coyle, représentante de la famille du défunt colonel, a déclaré que ce tableau était accroché dans le salon depuis l’époque de mon grand-père et de mon beau-père, jusqu’à aujourd’hui. "C’était un souvenir très précieux pour notre famille, mais nous avons décidé de l’offrir au Musée Hô Chi Minh, car je pense qu’il constitue un témoignage de notre respect et de l’affection d’une famille américaine pour le président Hô Chi Minh".

En plus du tableau brodé, la famille du colonel Stephen Nordlinger a également remis au Musée Hô Chi Minh une lettre que le colonel avait adressée au président Hô Chi Minh en 1968, porteuse d’un message de paix et d’amitié entre les peuples. Dans cette lettre, il écrivait notamment : "Vous trouverez ci-joint une photo du magnifique rouleau brodé que vous m’avez offert à l’occasion de notre séparation. C’est un souvenir que je chéris profondément…".

Les souvenirs liés au Président Hô Chi Minh et à ses proches amis internationaux, précieusement conservés par le peuple vietnamien, constituent des témoignages vivants des plus nobles valeurs humaines.

La fidélité indéfectible de Hô Chi Minh envers l’avocat Loseby, la constance du Parti, de l’État, du gouvernement et du peuple vietnamiens envers sa famille, tout comme l’affection profonde que celle-ci voue au Vietnam, continueront à être transmises de génération en génération.

Quelque part dans le tableau représentant la pagode au pilier unique , dans les vêtements, le chapeau, les chaussures, les lunettes utilisés par le Président, dans les photos, souvenirs et documents relatifs à l’affaire de Hong Kong de 1931 à 1933, conservés tant au Vietnam qu’au sein de la famille de l’avocat, transparaît encore cette grande amitié, cet attachement profond entre Hô Chi Minh et Loseby - une relation admirable et émouvante que les générations futures continueront à contempler avec respect et admiration.

NDEL/VNA/CVN