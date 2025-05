Des citations célèbres et inspirantes du Président Hô Chi Minh

Le Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et homme de culture, est connu du monde entier non seulement pour son talent hors du commun mais aussi pour ses qualités morales.

Sa vie et sa carrière constituent toujours une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à la liberté, à la paix, à la démocratie, au progrès social et à la prospérité.

À l’occasion du 135e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890-2025), le journal Nhân Dân (Le Peuple) présente quelques citations célèbres et inspirantes du grand leader vietnamien :

Photo : Archives/VNA/CVN

Rien n’est plus précieux l’indépendance et la liberté.

Le Vietnam est un. Le peuple vietnamien est un. Les rivières peuvent se dessécher, les montagnes peuvent s’éroder, mais cette vérité ne changera jamais.

Je n’ai qu’une envie, l’immense envie de voir notre pays totalement indépendant, notre peuple totalement libre, que chacun de nos compatriotes ait de quoi manger, de quoi se vêtir et accès à l’éducation, et aussi que notre pays occupe une position digne sur la scène internationale.

Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance.

Les rois Hùng ont eu le mérite de fonder le pays, c’est à nous de le défendre.

Pour les bienfaits de dix ans, il faut planter les arbres, pour les bienfaits de cent ans, il faut cultiver les hommes.

Comme une rivière qui coule de sa source, elle se tarit si sa source n’existe pas, un arbre se fane s’il est dépouillé de sa racine. Chaque révolutionnaire doit s’imprégner de la moralité révolutionnaire, sans laquelle il ne peut pas diriger le peuple quel que soit son talent.

Solidarité, solidarité, grande solidarité. Succès, succès, grand succès.

Que le Vietnam devienne un pays prospère ou non, que notre peuple puisse accéder à la gloire et se tienne aux côtés des grandes puissances du monde, cela dépend en grande partie des efforts d’étude des enfants d’aujourd’hui.

Là où le pays a besoin, il y a des jeunes. Là où il y a des difficultés, les jeunes se présentent.

VNA/CVN