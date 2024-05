Chine : les musées enregistrent 1,29 milliard de visites en 2023

Les chiffres ont été dévoilés samedi 18 mai lors d'un événement marquant la Journée internationale des musées à Xi'an, capitale de la province chinoise du Shaanxi (Nord-Ouest). L'administration a déclaré qu'en 2023, les musées en Chine avaient accueilli plus de 40.000 expositions et plus de 380.000 activités éducatives. En 2023, 268 musées ont été nouvellement enregistrés en Chine, portant le nombre total de musées dans le pays à 6.833. Le pays élargit également sa politique d'entrée gratuite, plus de 90% de l'ensemble des musées offrant actuellement une entrée gratuite.

Xinhua/VNA/CVN