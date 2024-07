Malawi - Chine : un protocole d'accord sur la coopération en matière de santé

La ministre malawite de la Santé, Khumbize Kandodo Chiponda, et l'ambassadeur de Chine au Malawi, Long Zhou, ont représenté vendredi 12 juillet les deux parties lors de la signature du protocole d'accord à Lilongwe, la capitale du Malawi. Mme Chiponda a qualifié l'accord signé d'"opportun" et a estimé qu'il "ouvre une nouvelle ère de coopération solide entre la Chine et le Malawi dans le domaine crucial des soins de santé". Selon la ministre, l'accord porte essentiellement sur le renforcement de domaines clés tels que l'obstétrique et la gynécologie de l'hôpital central Kamuzu du Malawi et du premier hôpital affilié à l'université Xi'an Jiaotong, dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine. La collaboration entre les deux institutions permettra de renforcer les capacités locales de traitement des femmes enceintes gravement malades et d'améliorer le diagnostic et le traitement des affections gynécologiques, selon Mme Chiponda. "Je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour le soutien que la République populaire de Chine apporte depuis longtemps au Malawi : l'engagement de la Chine dans notre secteur de la santé est profondément apprécié", a déclaré la ministre. D'autre part, l'ambassadeur de Chine au Malawi a promis que son gouvernement continuerait à soutenir le Malawi pour améliorer le secteur de la santé et le bien-être des citoyens.

Xinhua/VNA/CVN