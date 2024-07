Chine : plus de 1.000 personnes évacuées suite à une fuite sur un barrage au Hunan

Plus de 1.000 habitants ont été évacuées après qu'une fuite a été détectée sur un barrage du réservoir de Jiufeng à Pingjiang, district de la province chinoise du Hunan (Centre).

Si la fuite continue à prendre de l'ampleur, près de 21.000 personnes situées en aval seront touchées, selon une première estimation. Des opérations de secours se poursuivent, dont le déplacement des habitants vivant près du barrage et le pompage de l'eau. Pour l'instant, le niveau de l'eau du réservoir est tombé à 125 m et la fuite a été efficacement contrôlée. Un déplacement massif des habitants n'est pas envisagé pour le moment, ont indiqué des experts sur place. Depuis le 16 juin, le Hunan a connu les plus importantes chutes de pluie de l'année, battant des records historiques dans certaines régions.

Xinhua/VNA/CVN