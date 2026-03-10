Hanoï vise à traiter 95% des démarches administratives à distance

Les habitants de Hanoï pourront bientôt effectuer la plupart de leurs démarches administratives sans se déplacer à mesure que la ville accélère ses efforts de modernisation de la gouvernance et de développement des services publics entièrement en ligne.

Conformément au plan N°86 publié le 6 mars, Hanoï a défini une feuille de route pour accélérer la réforme administrative grâce à la transformation numérique, plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de la prestation des services publics.

Ce plan vise à ce qu’au moins 80% des démarches administratives relevant de la compétence de la ville soient assurées intégralement en ligne, et que plus de 95% des demandes soient reçues et traitées exclusivement en ligne.

D’ici le 30 juin 2026, environ 80% des procédures administratives devraient être restructurées grâce à des systèmes de données intégrés, ce chiffre devant atteindre 95% d’ici la fin de l’année.

Cette initiative vise également à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de l’administration publique, à améliorer l’efficacité de la gestion de l’État et à renforcer le contrôle du traitement des demandes administratives.

Elle devrait contribuer à prévenir la corruption et les tracasseries, tout en encourageant les agents publics à adopter de nouvelles méthodes de travail, à améliorer leurs compétences numériques et à accroître leur responsabilité dans le traitement des demandes en ligne.

Un élément clé du plan est la restructuration des procédures administratives, menée de pair avec la standardisation, la numérisation et l’innovation des flux de traitement.

En s’appuyant sur les technologies de l’information et en reliant et utilisant efficacement les bases de données partagées aux niveaux municipal et national, Hanoi entend réduire les délais et les coûts des démarches administratives, tout en limitant les déplacements et les contacts physiques. Ceci devrait, à terme, améliorer la satisfaction des habitants et des entreprises.

Le Centre des services administratifs publics de Hanoï a été chargé d’élaborer un cadre unifié pour la restructuration des procédures administratives et la mise en place de services publics en ligne dans toute la ville.

Les autorités examineront et évalueront simultanément toutes les procédures actuellement proposées en ligne afin d’identifier les incohérences, les chevauchements ou les difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre.

Jusqu’au 12 février, Hanoï comptait 2.149 procédures administratives gérées par le Comité populaire municipal. Auparavant, la ville en avait restructuré et réformé 293 procédures, ce qui a engendré des retombées socio-économiques positives.

Selon le Centre des services administratifs publics de Hanoï, le coût de ces 293 procédures s’élevait auparavant à plus de 2.306 milliards de dôngs (87,8 millions de dollars) par an.

Après restructuration, ce coût a chuté à environ 654 milliards de dôngs par an, soit une économie de 1.652 milliards de dôngs, soit une baisse de 71,64%. Ces changements permettent également de réduire de plus de 15,1 millions d’heures de déplacement par an pour les habitants et les entreprises.

