Unis pour faire reculer les vents contraires

À l’approche du jour des élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031 (15 mars 2026), des forces hostiles diffusent de plus en plus d’informations sur les médias sociaux qui, bien que n’étant pas directement liées à cet événement, ont une caractéristique commune : elles sont délibérément présentées dans des tons sombres.

Minimiser l’importance d’une fête nationale, freiner l’enthousiasme des électeurs et détourner l’attention du public d’un événement national majeur en occultant les réalités socio-économiques constituent également une forme de sabotage.

En fin de compte, les forces hostiles elles-mêmes comprennent qu’il est difficile d’attaquer efficacement et directement le processus électoral, car les préparatifs à tous les niveaux et dans divers secteurs se perfectionnent après chaque législature, et le niveau d’instruction ne cesse de croître.

Les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031 se déroulent dans un contexte de profonds bouleversements géopolitiques mondiaux, qui affectent considérablement la vie des concitoyens.

Le conflit au Moyen-Orient entraîne une hausse des prix du pétrole, qui se répercute sur le coût des carburants et exerce une pression croissante sur l’indice des prix à la consommation (IPC). Les forces hostiles n’attendent qu’une telle occasion pour "analyser" les performances de certains secteurs, la vision stratégique des dirigeants, et même pour parler de "dysfonctionnements systémiques" à l’échelle de l’économie, tout en ignorant des facteurs objectifs essentiels.

Ce faisant, elles dénigrent la situation socio-économique pourtant florissante du pays, qui demeure en réalité complexe et évolutive, et tentent même d’intimider les électeurs en affirmant que la situation empirera après les élections, dans le but d’influencer négativement leur vote avant le 15 mars.

Il est important de reconnaître objectivement que les prix des carburants au Vietnam suivent de près les tendances du marché international, soumis à la loi de l’offre et de la demande dans un pays à l’économie très ouverte. Qu’on le veuille ou non, force est de constater que la montée des risques géopolitiques mondiaux affecte la stabilité économique de tous les pays, y compris le Vietnam.

Cependant, cela met également à l’épreuve les capacités de gestion et la vision à long terme des différents niveaux de gouvernement et des différents secteurs. Le gouvernement, les ministères et les agences concernés s’efforcent de maintenir la stabilité macroéconomique, de gérer les prix des carburants avec souplesse, d’utiliser efficacement le Fonds de stabilisation des prix des carburants et de maîtriser l’impact des prix des carburants sur l’IPC.

Le pays travaille également à la diversification des sources d’importations de produits pétroliers, afin de réduire sa dépendance à certaines régions. Dans le même temps, il s’efforce d’utiliser plus efficacement les ressources énergétiques nationales, telles que l’hydroélectricité, le thermique, l’éolien et le solaire, et de passer progressivement des véhicules à essence et diesel aux véhicules électriques. Des solutions à court et à long terme existent.

Dès lors, comment les citoyens peuvent-ils aider le gouvernement à répondre efficacement aux défis internationaux et aux difficultés nationales, à inverser la tendance, à transformer les obstacles en opportunités et à atteindre les objectifs d’une croissance économique rapide et durable ?

Les solutions concrètes ne manquent pas et ont l’avantage d’exister déjà. En tant qu’électeurs, les citoyens devront participer activement aux élections et choisir judicieusement les représentants les plus compétents pour l’Assemblée nationale et les Conseils populaires de tous les échelons. Plus l’appareil gouvernemental est dévoué et compétent, plus la gestion du développement socio-économique sera efficace et mieux il servira le peuple.

En tant que consommateurs responsables, les citoyens peuvent privilégier les transports en commun à la voiture individuelle et passer progressivement des véhicules à essence aux véhicules électriques, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

Du point de vue des "utilisateurs des médias sociaux", il est nécessaire de maîtriser les émotions et de ne pas devenir, même involontairement, des diffuseurs d’informations négatives, exagérées, déformées, voire fabriquées de toutes pièces par des forces mal intentionnées envers le pays.

