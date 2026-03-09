Le Politburo et le Secrétariat inspecteront le Comité du Parti des organes centraux

Une conférence s’est tenue le 9 mars à Hanoï pour annoncer la décision du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti de procéder à une inspection et à un contrôle du bureau permanent du Comité du Parti des organes centraux.

L’événement était coprésidé par Trân Thanh Mân, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, également chef de la 11e délégation d’inspection et de supervision du Politburo et du Secrétariat pour 2026, et Trân Câm Tu, membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité central du Parti.

Lors de cette conférence, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déclaré que l’inspection et la supervision visaient à évaluer de manière exhaustive le leadership et l’orientation du Bureau permanent du Comité du Parti des organes centraux dans la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti – une résolution d’une importance particulière, car elle définit l’orientation stratégique du développement du pays dans cette nouvelle phase.

Le Politburo a demandé un examen approfondi de l’organisation de la recherche, des études, de la diffusion et de la mise en œuvre de la résolution, ainsi que de l’élaboration et de l’exécution des programmes d’action, y compris des résultats obtenus et des difficultés rencontrées par le Comité du Parti des organes centraux.

L’inspection évaluera également le leadership et la direction pris dans la mise en œuvre de la Directive n°46 du Politburo relative à l’organisation des élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Il s’agit d’une tâche politique majeure qui contribue de manière significative à la consolidation de l’appareil d’État, à la garantie du droit souverain du peuple et à l’amélioration de l’efficacité du système politique.

Le processus de supervision se déroulera en deux phases, le premier rapport étant attendu pour fin mars et le second pour fin juin.

S’adressant à la conférence, Trân Câm tu a déclaré qu’immédiatement après le XIVe Congrès national du Parti, le Bureau permanent du Comité du Parti des organes centraux avait émis plusieurs directives et organisé la mise en œuvre d’un programme d’action afin de concrétiser la résolution du congrès au sein de l’organisation du Parti.

L’étude, la diffusion et la mise en œuvre de la résolution ont été menées avec sérieux et efficacité, conformément aux fonctions et aux missions de chaque organisation du Parti.

En tant qu’organes consultatifs chargés de formuler des recommandations stratégiques au Parti, les organisations du Parti relevant des organes centraux ont particulièrement insisté sur la mise en œuvre pratique et la promotion du rôle exemplaire des responsables et des membres du Parti.

Concernant la mise en œuvre de la Directive n°46 relative aux prochaines élections, l’organisation du Parti a publié les documents de référence pertinents, organisé des activités d’étude et de diffusion, et procédé à une supervision et à une inspection préliminaires afin d’en garantir une mise en œuvre effective.

Trân Câm Tu a souligné que le Comité du Parti reconnaît clairement l’importance de l’inspection et de la supervision par le Politburo et le Secrétariat, les décrivant comme une tâche régulière et essentielle qui contribue à la mise en œuvre réussie de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et d’autres directives clés du Parti, dans le but stratégique de faire progresser le développement national dans la nouvelle ère.

