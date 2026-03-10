Un expert australien salue les performances de la XVe Assemblée nationale

Le Professeur Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a salué les performances de la XV e Assemblée nationale du Vietnam et des Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2021-2026.

La XVe Assemblée nationale a tenu dix sessions ordinaires, ainsi que neuf sessions extraordinaires consacrées principalement aux questions de personnel. La dixième et dernière session a été marquée par l’adoption d’un nombre record de 51 lois selon une procédure accélérée, a-t-il déclaré dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’approche des élections des députés à la XVIe législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Au cours de la XVe législature, les députés de l’Assemblée nationale ont soulevé plusieurs questions importantes auprès des ministres lors des séances de questions-réponses, notamment concernant la protection de l’environnement, la gestion foncière et la sécurité alimentaire. Ils se sont particulièrement impliqués dans les discussions sur les amendements à la Constitution de 2013 et à la loi sur l’organisation de l’administration locale.

Le Professeur Carl Thayer a qualifié cette tâche d’ardue, soulignant toutefois que le Vietnam avait atteint ses objectifs. En 2025, le pays a réduit le nombre de provinces et de villes à 34, dont 23 nouvelles provinces issues de fusions et 11 provinces ou villes restées inchangées. Cette réforme a nécessité une restructuration des Conseils populaires dans les provinces nouvellement fusionnées, a-t-il précisé.

En tant que spécialiste du Vietnam, le Professeur Thayer a également observé que, par le passé, les élections législatives se tenaient un an après le congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Ce calendrier a ensuite été modifié : les élections ont désormais lieu en mai, soit environ cinq mois après le congrès national.

Le XIVe Congrès national du PCV a fixé d’importants objectifs de développement pour le pays dans la nouvelle phase de développement, objectifs qui doivent être rapidement mis en œuvre par la nouvelle direction du Parti et de l’État. Par conséquent, l’avancement des élections à l’Assemblée nationale constitue une étape nécessaire pour élire les nouveaux dirigeants de l’appareil d’État, notamment le Président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, selon le Professeur.

Suite à la rationalisation du système politique et à la fusion des provinces, les nouveaux Conseils populaires seront élus en même temps que l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une mesure importante, car ces organes devront recevoir les orientations des nouveaux ministres afin d’entamer immédiatement leur mise en œuvre.

Selon lui, l’Assemblée nationale et les Conseils populaires sont confrontés à une tâche importante : examiner et réviser les lois, résolutions, directives, conclusions et autres textes existants afin de mettre en œuvre de manière ordonnée et efficace les objectifs de développement définis par le XIVe Congrès national du Parti.

Le système géopolitique international connaît actuellement de profondes transformations, et leurs répercussions sur l’économie mondiale et les chaînes d’approvisionnement demeurent incertaines.

Pour promouvoir la coopération économique régionale et mondiale, il est essentiel de veiller à ce que chaque accord de libre-échange (ALE), bilatéral ou multilatéral, produise pleinement ses effets, a souligné l’expert. Pour le Vietnam, cela inclut non seulement les ALE bilatéraux, mais aussi la Zone de libre-échange de l’ASEAN, les accords de libre-échange entre l’ASEAN et ses partenaires de dialogue, l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam, l’Accord de libre-échange entre l’Union économique eurasiatique et le Vietnam, le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le Professeur Thayer a recommandé au Vietnam de maintenir une approche proactive dans sa coopération avec son réseau de partenaires stratégiques et de partenaires stratégiques globaux. Le pays devrait consulter régulièrement ses partenaires et réagir rapidement afin d’atténuer les répercussions géopolitiques négatives.

Concernant les efforts visant à promouvoir la coopération parlementaire entre le Vietnam et l’Australie afin de renforcer les relations bilatérales, le professeur a rappelé que les deux pays avaient signé un accord de coopération parlementaire en 2022 et élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global en 2024. Selon lui, cet accord devrait être réexaminé afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par cette relation renforcée.

Les deux parties ont déjà identifié le changement climatique, la transition énergétique, la transformation numérique, le commerce et la sécurité régionale comme des priorités communes. Leurs commissions législatives respectives devraient également explorer de nouveaux domaines prioritaires à la suite du XIVe Congrès national du PCV, tels que l’intelligence artificielle, l’agriculture de haute technologie et les enjeux géopolitiques actuels qui influencent l’ordre mondial fondé sur des règles.

