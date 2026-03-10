Entretien téléphonique entre le PM vietnamien et le président des Émirats arabes unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone lundi soir, 9 mars, avec le président des Émirats arabes unis (EAU), Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, afin d’échanger sur la situation régionale et de promouvoir les relations entre le Vietnam et les EAU.

Lors de l’entretien, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et des dirigeants vietnamiens au président ainsi qu’aux dirigeants des EAU.

Partageant les difficultés auxquelles les populations de la région sont confrontées en raison du conflit actuel, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que les EAU et les parties concernées continuent de faire preuve de retenue, évitent toute escalade des tensions et favorisent le dialogue ainsi que les négociations afin de mettre fin au conflit et de parvenir à une solution pacifique sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

Promouvoir la recherche de solutions pacifiques

Il a souligné que le Vietnam est prêt à coopérer avec les EAU et les pays de la région pour promouvoir la recherche de solutions pacifiques aux conflits dans la région.

Affirmant que le Vietnam, ainsi que lui-même à titre personnel, sont des amis proches, le président des EAU Sheikh Mohammed bin Zayed a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour avoir consacré du temps à cet entretien téléphonique et a hautement apprécié la volonté du Vietnam de contribuer de manière responsable au règlement des questions au Moyen-Orient.

Le président des EAU a également souligné son souhait de consolider les relations avec le Vietnam, se déclarant prêt à coordonner les efforts afin de promouvoir des relations bilatérales toujours plus solides. Il a proposé que les dirigeants des deux pays intensifient les contacts et élargissent les connexions et les interactions à différents niveaux.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement des EAU et exprimé le souhait qu’il continue d’apporter son soutien en garantissant la sécurité des citoyens vietnamiens aux EAU et en facilitant leur évacuation ou leur transit par ce pays en cas de besoin. Le président Sheikh Mohammed bin Zayed a indiqué qu’il ferait tout son possible pour assurer leur sécurité et se tiendrait prêt à organiser le retour des citoyens vietnamiens dans leur pays à tout moment.

Exprimant leur préoccupation face aux impacts du conflit sur la sécurité énergétique, les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur coopération afin de garantir la sécurité énergétique. Dans l’esprit d’accorder une importance particulière aux relations avec le Vietnam, le président des EAU a indiqué que son pays soutiendrait au maximum les besoins énergétiques du Vietnam, tant à court terme qu’à long terme.

Les deux dirigeants ont désigné des points focaux chargés de coordonner et de mettre en œuvre sans délai les engagements et accords conclus par les dirigeants des deux gouvernements.

Dans le cadre de cet entretien, ils ont également procédé à un échange approfondi sur de nombreuses mesures concrètes visant à promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines correspondant aux intérêts et aux atouts des deux parties, tels que l’investissement financier dans le Centre financier international au Vietnam, les efforts pour promouvoir des projets d’investissement majeurs dans les hautes technologies, les infrastructures et la logistique, ainsi que l’accélération du lancement des négociations de de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe, en vue de concrétiser au plus tôt l’objectif d’un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également transmis l’invitation du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, au président et aux hauts dirigeants des EAU à effectuer une visite au Vietnam dès que la situation le permettra.

