Réunion des permanences des Comités du Parti de l’AN et du gouvernement sur la 1re session de la XVIe législature

Une conférence entre les permanences des Comités du Parti de l’Assemblée nationale et du gouvernement s’est tenue dans l’après-midi du 9 mars à la Maison de l’Assemblée nationale à Hanoï afin d’examiner les contenus et le programme de la première session de la XVI e législature de l’Assemblée nationale (AN).

Photo : VNA/CVN

La réunion a été coprésidée par Pham Minh Chinh, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre, et Trân Thanh Mân, secrétaire du Comité du Parti de l’AN et président de l’AN.

Selon les prévisions, la première session de la XVIe législature se déroulera en deux phases, du 6 au 25 avril 2026. L’AN examinera notamment les questions relatives à l’organisation de l’appareil institutionnel et au travail du personnel, aux activités législatives, ainsi qu’à plusieurs sujets concernant la supervision, l’économie-société et le budget de l’État.

S'exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la coopération étroite entre les permanences des Comités du Parti de l’AN et du gouvernement. Il a rappelé que durant la XVe législature, le gouvernement a soumis 179 lois, ordonnances et résolutions, soit le double du mandat précédent, permettant de lever de nombreux verrous institutionnels conformément à la Résolution 66 du Bureau politique.

S’agissant des tâches à venir, il a souligné la nécessité pour les deux parties de poursuivre leur coordination afin d’organiser avec succès les élections des députés de la XVIe législature de l’AN et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, tout en renforçant les inspections, la supervision et le suivi auprès des localités.

Concernant les documents à soumettre à la première session, le Premier ministre a mis l’accent sur plusieurs contenus clés liés à la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti, des résolutions thématiques du Bureau politique, des solutions visant à atteindre une croissance à deux chiffres durant le prochain mandat et au règlement des projets en suspens de longue date.

Il a reconnu qu’il s’agissait de questions nouvelles et complexes, mais a insisté sur la nécessité de les mener à bien. L’AN et le gouvernement doivent redoubler d’efforts afin d’identifier de nouveaux moteurs de croissance, d’exploiter pleinement les marges de manœuvre existantes, les potentiels distinctifs, les opportunités exceptionnelles et les avantages compétitifs. Parallèlement, il convient de revoir les cadres institutionnels, les mécanismes et les politiques afin de parachever le modèle d’administration locale à deux niveaux et de tirer pleinement parti d’un environnement de paix, de coopération et de développement pour stimuler la croissance et maintenir la stabilité politique.

De son côté, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a souligné que la première session constitue la session inaugurale de la XVIe législature et que les grandes questions relatives à l’organisation de l’appareil institutionnel ainsi qu’aux plans quinquennaux du mandat y seront examinées et décidées. Il a également indiqué que, contrairement à l’usage, le gouvernement soumettra dès cette première session plusieurs projets de lois et de résolutions d’une importance majeure.

"Dans ce contexte, nous devons faire preuve d’efforts et de responsabilité, tout en renforçant une coordination étroite afin d’assurer le succès de cette session, créer une dynamique et une détermination dès le début du mandat, mettre en œuvre rapidement la résolution du XIVe Congrès national du Parti ainsi que les importantes résolutions du Comité central du Parti, continuer à lever efficacement les blocages institutionnels et à résoudre les difficultés, tout en assurant le fonctionnement stable, fluide et efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux", a-t-il souligné.

Soulignant que le temps restant avant l’ouverture de la session est limité, alors que la charge de travail demeure considérable, il a appelé les organes concernés à respecter strictement le calendrier de préparation des dossiers.

En ce qui concerne les conditions d’organisation, le président de l’AN a demandé à la Permanence du Comité du Parti du gouvernement de diriger les organes compétents afin de renforcer la veille et de garantir une sécurité absolue pour les élections des députés de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que pour la première session de la XVIe législature de l’AN.

VNA/CVN