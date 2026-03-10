Le Vietnam et le Laos boostent leur coopération en matière de défense

Le général Nguyên Tân Cuong, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a reçu le 9 mars à Hanoï le général de corps d’armée Saichay Kommasith, membre du CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos, vice-ministre lao de la Défense et chef d’état-major général de l’Armée populaire lao, en visite au Vietnam.

Photo : QDND/CVN

Le général Nguyên Tân Cuong a déclaré que la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Laos a été mise en œuvre de manière globale, approfondie et substantielle ces dernières années. Les deux armées continuent de jouer un rôle pionnier dans la mise en œuvre des orientations convenues par les hauts dirigeants des deux pays, contribuant ainsi de manière significative au maintien d'un environnement pacifique et stable propice au développement de chacun.

Il a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre efficace des domaines de coopération convenus, notamment l’organisation d’échanges de délégations de haut niveau ; le maintien des mécanismes de consultation et de dialogue, en particulier le dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres ; la coordination pour organiser avec succès la réunion annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ainsi que des exercices conjoints portant sur les défis de sécurité non traditionnels et le renforcement de la coopération dans la gestion et la protection des frontières et des bornes frontalières.

Il a également invité les responsables militaires et les entreprises de défense lao à participer au Salon international de la défense du Vietnam 2026 et à y présenter leurs produits.

Photo : QDND/CVN

De son côté, le général de corps d’armée Saichay Kommasith a salué les résultats de la coopération bilatérale en matière de défense et exprimé son soutien aux orientations de coopération proposées par le général Nguyên Tân Cuong.

Il a appelé les deux parties à poursuivre leur étroite collaboration afin de renforcer davantage les liens entre les deux armées et les deux pays.

