Éducation

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’apprentissage tout au long de la vie

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 10 avril une conférence visant à évaluer les résultats de la mise en œuvre de la construction de la ville mondiale apprenante de l’UNESCO en 2025, ainsi qu’à définir les orientations et les missions pour l’année 2026.

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En 2024, Hô Chi Minh-Ville a été reconnue "Ville mondiale apprenante" par l’UNESCO, une distinction qui témoigne des efforts constants de la ville pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie auprès de tous les citoyens.

Afin de concrétiser les engagements et les critères d’une Ville apprenante mondiale, la ville a déployé de manière globale les activités de construction d’une société apprenante. Elle a notamment continué à mobiliser efficacement les ressources provenant du budget public, de la socialisation et de la participation des entreprises et des citoyens afin de développer le système éducatif et d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.

Les mouvements de promotion des études et des talents, ainsi que les modèles d’apprentissage tout au long de la vie, se développent de plus en plus en profonde avec des programmes tels que "Famille apprenante", "Unité apprenante", "Communauté apprenante" et "Citoyen apprenant". Les centres d’apprentissage communautaires sont consolidés et deviennent progressivement des institutions clés au niveau local, répondant aux besoins d’apprentissage diversifiés des habitants, notamment des travailleurs, des personnes âgées et des groupes vulnérables.

La ville continue de maintenir solidement les acquis en matière de généralisation de l’éducation et d’alphabétisation. Depuis 2024, elle a atteint le niveau 3 pour l’enseignement primaire et secondaire inférieur ; 100% des quartiers et communes ont atteint le niveau 2 d’alphabétisation, les niveaux les plus élevés selon les normes en vigueur, constituant ainsi une base essentielle pour le développement durable d’une société apprenante.

Il convient de souligner que la transformation numérique dans le secteur de l’éducation et de la formation ainsi que dans l’apprentissage communautaire est fortement mise en œuvre, permettant de diversifier et de flexibiliser les modalités d’apprentissage pour les citoyens. Le mouvement "Alphabétisation numérique pour tous" est largement déployé, rapprochant la technologie de la population. Le système de bases de données du secteur éducatif est en cours de construction et d’interconnexion, contribuant à une gestion plus efficace. Les modèles d’enseignement en ligne, les bibliothèques numériques et les ressources éducatives ouvertes continuent de se développer, favorisant la création d’un environnement d’apprentissage ouvert, flexible et moderne. L’égalité d’accès à l’apprentissage est assurée de manière continue dans l’ensemble du système éducatif national, de l’éducation permanente et des différentes formes d’apprentissage tout au long de la vie au sein de la communauté.

La construction et le renforcement d’une culture de l’apprentissage tout au long de la vie dans l’ensemble de la société sont considérés par la ville comme un fondement essentiel et durable pour maintenir et développer sa position de Ville apprenante mondiale de l’UNESCO.

Lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Manh Cuong, a déclaré qu’après être officiellement devenue membre du Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO, la ville s’est engagée à concrétiser ses engagements en faveur d’un système éducatif de qualité, équitable et offrant des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie à tous les citoyens. La ville a intégré et continue de mettre en œuvre les recommandations de l’UNESCO, notamment en garantissant l’inclusivité dans le processus de transformation numérique, en renforçant la gouvernance, en perfectionnant les systèmes de données et en cultivant une culture de l’apprentissage tout au long de la vie.

Dans les temps à venir, la ville poursuivra ses efforts pour sensibiliser davantage l’ensemble de la société à l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie ; elle continuera également à perfectionner les mécanismes et politiques de soutien à l’apprentissage, en particulier en faveur des groupes vulnérables, afin de garantir un accès équitable au savoir pour tous. Parallèlement, elle intensifiera la transformation numérique, l’application des sciences et des technologies ainsi que l’innovation ; renforcera les capacités du personnel ; et développera la coopération internationale ainsi que les échanges d’expériences avec les villes membres du Réseau mondial des villes apprenantes.

Les unités concernées ont également été chargées de coordonner les préparatifs en vue d’organiser avec succès la Conférence régionale ASEAN+4 des villes apprenantes mondiales prévue en novembre 2026, contribuant ainsi à affirmer le prestige et la position de Hô Chi Minh-Ville dans le processus d’intégration internationale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN