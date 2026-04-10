Huê : nouvelles réussites en greffe de moelle osseuse pédiatrique

Le 10 avril, l’Hôpital central de Huê a annoncé avoir organisé une cérémonie de sortie pour trois enfants après des greffes de moelle osseuse, dont une greffe allogénique pour un enfant atteint de thalassémie, réalisée à partir de la moelle de son frère, et deux greffes autologues pour le traitement de neuroblastomes (tumeur nerveuse infantile).

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Photo : VNA/CVN

Nguyên Trân Phuc V., 11 ans, avait été diagnostiqué d’une bêta-thalassémie dès l’âge de quatre mois. Son traitement nécessitait des transfusions sanguines toutes les trois à quatre semaines. Après des tests, une compatibilité complète avec son frère a été confirmée, permettant à l’hôpital d’établir un plan de greffe de cellules souches.

Les deux autres patients ont bénéficié de greffes autologues de cellules souches pour traiter des neuroblastomes à haut risque.

Selon le Professeur et Docteur Pham Nhu Hiêp, directeur de l’Hôpital central de Huê, la greffe de cellules souches hématopoïétiques constitue un traitement curatif pour les enfants atteints de thalassémie dépendante des transfusions et contribue à prolonger la vie des patients atteints de tumeurs solides telles que les neuroblastomes à haut risque.

Depuis septembre 2024, l’hôpital a officiellement lancé la greffe de cellules souches pour le traitement de la thalassémie, devenant le premier établissement de la région Centre-Hauts Plateaux du Centre et le deuxième du pays à maîtriser cette technique.

À ce jour, l’hôpital a réalisé au total 71 greffes de cellules souches chez des enfants, dont 16 greffes allogéniques pour des patients atteints de thalassémie en seulement un an et demi, soit le chiffre le plus élevé du pays sur une année.

Face à la demande croissante, l’hôpital a élargi son réseau de salles de greffe en mettant en service deux nouvelles salles, permettant de réaliser simultanément plusieurs interventions.

La thalassémie est une maladie héréditaire fréquente, avec environ 2.000 à 2.500 nouveaux cas graves diagnostiqués chaque année au Vietnam. L’accès à la greffe de cellules souches ouvre la voie à une vie normale pour les patients, en les libérant de la dépendance aux transfusions sanguines.

VNA/CVN