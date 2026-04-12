Surveillance renforcée contre la pêche illicite

Le Vietnam intensifie ses contrôles pour lever le "carton jaune" de l’UE lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). De Quang Tri à Cân Tho, les autorités multiplient sanctions et enquêtes afin de protéger les ressources marines et promouvoir une exploitation durable, tout en luttant contre d’autres activités illégales comme l’extraction minière clandestine à Dông Nai.

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Photo : CTV/CVN

Déterminée à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne pour la pêche INN, la province de Quang Tri (Centre) a renforcé le contrôle de sa flotte, du littoral jusqu’au large. Après de nombreux efforts, les 4.600 navires de plus de 6 m répondent désormais aux exigences : dispositifs de surveillance installés, trajets suivis en temps réel et conformité aux conditions d’exploitation.

La déclaration préalable avant chaque sortie en mer est devenue une routine pour les pêcheurs, à l’image de Pham Van Duy. Pour appareiller, les navires doivent être enregistrés, contrôlés et équipés d’un système de surveillance. Le suivi s’effectue en temps réel grâce au dispositif VMS, qui transmet localisation et données de navigation.

En 2025, les autorités ont détecté 130 infractions impliquant 137 personnes, pour un montant total d’amendes de 2,59 milliards de dôngs. Ces mesures strictes ont permis une nette diminution des violations.

La province coopère également avec d’autres localités pour sanctionner les contrevenants, empêchant notamment les sorties clandestines et les incursions dans les eaux étrangères. Ce contrôle rigoureux est jugé essentiel pour lutter contre la pêche illégale et promouvoir un secteur halieutique durable.

Cân Tho : démantèlement d'un réseau de pêche illégale en Malaisie

La police de Cân Tho (Sud) a démantelé un réseau organisant l’envoi de bateaux et de pêcheurs vietnamiens vers les eaux malaisiennes pour des activités illégales. Une suspecte, Huynh Thi Thu Thao, originaire de Tây Ninh, a été arrêtée.

Selon l’enquête, Thao, installée en Malaisie, recrutait via les réseaux sociaux des armateurs en difficulté et des pêcheurs sans emploi, leur promettant des revenus élevés et une assistance administrative. Elle organisait ensuite leur départ clandestin ou leur maintien illégal à l’étranger.

Certains navires étaient modifiés : dispositifs de surveillance désactivés, fausses plaques utilisées pour franchir les frontières maritimes. Une fois sur place, les pêcheurs perdaient tout contrôle, certains étant exploités ou arrêtés par les autorités locales. Thao est identifiée comme un maillon clé de ce réseau, dont les activités compromettent les efforts de lutte contre la pêche INN.

Dông Nai : extraction illégale découverte

La police provinciale de Dông Nai a mis au jour une activité d’extraction illégale dans une zone de démolition d’usine du parc industriel Biên Hòa 1, quartier de Trân Biên.

Le 3 avril, lors d’un contrôle inopiné, les forces de l’ordre ont intercepté un camion transportant environ 13 m³ de terre hors du site. Parallèlement, un autre véhicule et une excavatrice chargeaient près de 10 m³ supplémentaires.

Les personnes impliquées n’ont pas pu présenter les autorisations requises pour l’exploitation et le transport. Les véhicules ont été saisis et une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités et appliquer les sanctions prévues par la loi.

Mai Quynh/CVN