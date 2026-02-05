Hanoï réorganise la presse locale selon un modèle intégré et moderne

Jeudi 5 février, le Comité du Parti de la capitale a annoncé la création de l’Agence de la presse et de la radiodiffusion - télévision de Hanoï, issue de la fusion de six organes de presse et de médias locaux, dans le but de bâtir un modèle de presse intégré, moderne, professionnel et performant.

Photo : VNA/CVN

La nouvelle entité regroupe les journaux Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị (Économie et Urbanisme), Phụ nữ Thủ đô (Femmes de la Capitale), Tuổi trẻ Thủ đô (Jeunesse de la Capitale), Lao động Thủ đô (Travail de la Capitale), ainsi que la Radio - Télévision de Hanoï. Elle est organisée en sept unités fonctionnelles couvrant notamment l’actualité, les dossiers thématiques, l’édition multimédia, les technologies et les services.

Lors de la cérémonie, les décisions de nomination des dirigeants ont été annoncées, avec Vu Minh Tuân désigné directeur de l’Agence de la presse et de la radiodiffusion - télévision de Hanoï.

Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Nguyên Duy Ngoc, a souligné que cette réforme stratégique visait à renforcer le rôle de la presse de la capitale dans l’orientation de l’opinion publique, la défense des fondements idéologiques du Parti et le service du peuple.

Il a appelé à construire une presse hanoïenne pionnière, intégrée, moderne et professionnelle, proche des citoyens et capable d’accompagner efficacement le développement de la capitale et du pays dans la nouvelle phase.

VNA/CVN