Foire du Printemps 2026 : parking gratuit et services facilités pour une expérience fluide

À la 1 re Foire du Printemps 2026, les visiteurs profitent de services inédits : parking gratuit, paniers et chariots à bras mis à disposition. Ces facilités, instaurées par le comité d’organisation, transforment les achats festifs en une expérience pratique et agréable, dopant les ventes tout en répondant aux attentes des familles et des seniors.

Photo : VEC/CVN

Du 2 au 13 février, au Centre d'expositions du Vietnam (VEC) de la commune de Dông Anh (Hanoï), cet événement national piloté par le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) tire les expériences des éditions passées. Basées sur les retours des consommateurs et des commerçants, ces améliorations visent une organisation professionnelle où l’ordre, la sécurité et la convivialité sont assurés.

Les points de distribution de paniers et de chariots, stratégiquement placés et supervisés par des guides, permettent d'alléger les charges lourdes, ce qui s'avère idéal pour le transport des produits agricoles, alimentaires et des biens essentiels du Têt.

Des services qui boostent les achats et la satisfaction

"Ces aides rendent les courses plus faciles, surtout pour les personnes âgées ou les familles chargées", témoigne un visiteur régulier. Les organisateurs confirment que la mise à disposition de paniers et de chariots augmente le volume des ventes des stands en fluidifiant les flux de circulation. Ils promettent d’innover encore pour garantir une foire toujours plus efficace.

Photo : VEC/CVN

Ces nouveautés s’inscrivent dans une stratégie globale de communication. Le 3 février, le MoIT a lancé une campagne de SMS massive via le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel), la Compagnie générale des télécommunications MobiFone et Vinaphone, opérateur mobile appartenant au Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT). Le message clé indique : "Le ministère de l’Industrie et du Commerce vous invite à la 1re Foire du Printemps 2026, du 2 au 13 février au VEC (Dông Anh, Hanoï). Entrée et parking gratuits !".

Auparavant, le ministère avait sollicité le Département de la radiodiffusion, de la télévision et de l’information électronique, ainsi que les directions de la presse et des influenceurs (KOLs, KOCs) pour assurer une promotion large. L'objectif est de toucher tous les publics dans l’élan joyeux du nouveau printemps.

Une foire au service du public

Ces initiatives illustrent l’engagement des autorités, conformément aux directives du Premier ministre Pham Minh Chinh. En facilitant l’accès par la gratuité totale de l’entrée et du stationnement, la foire stimule la consommation intérieure pour le Têt du Cheval. Paniers en mains et chariots remplis, les milliers de visiteurs circulent librement parmi les 3.000 stands, dynamisant cet événement culturel et commercial d’envergure.

Les organisateurs surveillent les flux en temps réel, ajustant les services pour garantir une visite sans stress. Résultat : une affluence record est enregistrée dès les premiers jours, avec des familles venues nombreuses sous le thème "Connexion de la prospérité - Célébration d'un printemps glorieux".

Thuy Hà/CVN