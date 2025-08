Les Vietnamiens auront quatre jours de congé pour la Fête nationale

Plus précisément, les fonctionnaires et les employés du secteur public bénéficieront de congés du samedi 30 août au mardi 2 septembre, dont deux jours fériés et deux jours de week-end.

Les organismes publics sont tenus de prévoir du personnel de permanence afin d'assurer la continuité des services publics et de gérer les imprévus. Pour les organisations qui n'appliquent pas d'horaires de week-end fixes, les congés doivent être organisés conformément à leurs plans opérationnels spécifiques.

Les employeurs du secteur privé sont responsables de la fixation du calendrier des congés de la Fête nationale de leurs employés, mais doivent en informer leurs employés au moins 30 jours à l'avance. Pour les travailleurs extérieurs au secteur administratif, tels que ceux des entreprises privées et des organisations non gouvernementales, les employeurs peuvent choisir le lundi (1er septembre) ou le mercredi (3 septembre) comme jour de congé supplémentaire, en plus du mardi (2 septembre), jour férié officiel, en fonction des besoins de production et de l'activité.

Le ministère encourage les employeurs du secteur privé à adopter le même calendrier de congés que les travailleurs du secteur public afin de promouvoir l'uniformité.

Les autorités, à tous les niveaux, sont également invitées à élaborer et à mettre en œuvre des plans concrets pour soutenir les activités économiques et sociales pendant la pause. Ces efforts devraient viser à stabiliser l'offre et la demande, à maintenir la stabilité des prix et du marché, à promouvoir la production et l'activité économique et à contribuer à la croissance économique globale.

Le gouvernement a souligné l'importance d'une utilisation efficace des ressources et de mesures d'économie pour atteindre les objectifs de 2025, une année charnière pour accélérer la réalisation des objectifs de développement quinquennaux du pays et jeter les bases solides d'une croissance durable pour les années à venir.

À Hanoï, la capitale, la grande célébration, le défilé militaire et la marche pour le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale débuteront à 6h30 le 2 septembre sur la place Ba Dinh et dans plusieurs rues du centre-ville.

Selon le projet du ministère de la Défense nationale relatif à l'organisation des défilés et marches militaires, jusqu'à 30.000 personnes participeront à l'événement, sans compter le défilé et les forces de l'ordre.

Hanoï a également prévu des feux d'artifice à cinq endroits : les lacs Hoàn Kiêm, de l'Ouest, Thông Nhât, Van Quan et le stade national My Dinh, le soir du 2 septembre.

VNA/CVN