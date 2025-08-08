Les perséides, des nuits d’août où filent les étoiles

La pluie d’étoiles filantes des Perséides s’apprête à atteindre son apogée de l’année dans les prochains jours, promettant de transformer le ciel nocturne en une toile éclatante et vive, observable depuis le Vietnam.

Photo : space.com/CVN

Selon la Société d’astronomie de Hanoi (HAS), les Vietnamiens profiteront bientôt d’un "festival de lumières" avec jusqu’à 120 météores par heure.

Les Perséides sont associés aux poussières laissées par le passage de la comète Swift-Tuttle - du nom des deux astronomes qui l’ont découverte en 1862 - sur son orbite. Ils se produisent de mi-juillet à fin août, avec un pic d’activité autour des 12 et 13 août, lorsque la Terre traverse cette orbite.

Des poussières de comète entrent alors dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse, produisant des traînées lumineuses sur leur passage. Elles finissent par se désintégrer, avant de pouvoir atteindre le sol terrestre. Ces traînées lumineuses peuvent notamment être observées dans le secteur de la constellation de Persée, au-dessus de l’horizon nord-est.

Les particules de poussière sont dispersées depuis des milliers d’années sur l’orbite de la comète, expliquant pourquoi des étoiles filantes sont présentes dans le ciel pendant une assez longue période avant et après le pic du phénomène.

La HAS indique que dans des conditions idéales, loin des lumières de la ville et sous un ciel sans lune, les Perséides peuvent produire jusqu’à 120 météores par heure. Ces météores sont rapides, brillants et laissent souvent de longues traînées lumineuses derrière eux. Certains explosent même en des éclairs brillants appelés boules de feu.

La lune en trouble-fête

Mais cette année, la pleine lune jouera les trouble-fête. La pleine lune du 9 août perturbera l’observation des Perséides. Les nuits du 12 au 13 août, l’astre nocturne avec sa face tournée vers la Terre éclairée à 83%, illuminera sensiblement le ciel. Ce clair de lune éclipsera ainsi de nombreuses météores parmi les plus faibles.

Cependant, les observateurs peuvent s’attendre à voir des dizaines de météores brillants, surtout en zone rurale ou dans des endroits peu pollués. Le meilleur moment pour observer la pluie de météores est entre 02h00 et 04h00 du matin (heure locale), lorsque le point radiant de la pluie de météores dans la constellation de Persée est le plus haut dans le ciel.

La HAS encourage les passionnés d’astronomie à se préparer à voir jusqu’à 120 météores par heure. Il n’y a pas besoin d’équipement particulier pour observer les Perséides: une chaise longue et une vue panoramique suffisent. Les jumelles ou les télescopes sont même un obstacle pour repérer les météores qui se consument en quelques secondes, car le champ de vision de tels instruments est trop petit.

La HAS a également noté qu’un autre événement spectaculaire sera Vénus, qui, se levant près de trois heures avant le Soleil, atteindra sa plus longue période de visibilité pour cette année. Jupiter sera également visible au même moment au-dessus de l’horizon. Il sera possible de voir à l’œil nu comment Vénus, plus brillante, se rapproche de Jupiter par la droite jusqu’au 11 août et s’éloigne vers le bas à gauche à partir du 13 août, promettant une expérience inoubliable.

VNA/CVN