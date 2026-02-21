Dà Nang devient un nouveau paradis pour les retraités français

La ville de Dà Nang, sur la côte centrale du Vietnam, émerge comme nouveau paradis pour ceux qui rêvent de soleil, de bon rapport qualité/prix et d’une vie moins stressée à en croire le magazine français Grazia.

Photo : VNA/CVN

Exit le Portugal et même le Maroc ! Surnommée le "Miami de l'Asie", cette ville du Vietnam séduit désormais les retraités à cause de ses loyers abordables, a écrit vendredi 20 février le magazine spécialisé dans la mode, la beauté et les célébrités.

Dà Nang n’est pas une métropole écrasée par le poids du tourisme comme Hô Chi Minh‑Ville ou Hanoï, mais une ville côtière paisible, dotée de plages splendides (notamment My Khê), de promenades au bord de la mer, de collines verdoyantes à proximité, et d’un art de vivre résolument tourné vers la détente, a-t-il décrit.

Le chant des vagues, les marchés matinaux, une cuisine locale riche et variée… tout appelle à ralentir. Beaucoup de retraités évoquent la douceur de vivre : sortir marcher le matin sans la foule, siroter un café vietnamien face à la mer, profiter d’une lumière tropicale pour peindre ou lire, ou tout simplement être en contact quotidien avec la nature.

Selon Grazia, Dà Nang offre ce mélange : modernité, bons hôpitaux, services corrects, cafés branchés, et vie locale authentique.

Quand on évoque l’expatriation des retraités français, le nerf de la guerre pour quiconque souhaite bien vivre à l’étranger, c’est le logement. Et Dà Nang frappe fort sur ce point.

Photo : VNA/CVN

Pour un appartement 1 chambre, proche plage ou centre-ville, les loyers se situeraient entre 300 et 600 euros par mois, tandis que pour une maison ou un appartement de deux chambres, compter 500 à 900 euros mensuels, ce qui représente une belle économie par rapport à beaucoup de destinations prisées des retraités occidentaux.

Ces prix permettent de se loger avec confort, climatisation, utilités incluses selon les logements, voire quelques services locaux, le tout sans devoir sacrifier la proximité de la mer, des commerces ou des cafés, a-t-il précisé.

La restauration et les courses y sont bon marché, même pour les palais exigeants, représente également un autre avantage souvent mentionné.

Un repas local dans un petit restaurant, souvent composé de plats de nouilles fraîches, de fruits de mer ou de produits du marché, coûtera quelques euros, tandis que la qualité est souvent au rendez-vous. Les marchés regorgent de fruits, légumes, herbes aromatiques, poissons et spécialités fumées, à des prix que peu de villes occidentales peuvent égaler.

Dernier point mais non le moindre, les transports sont très abordables : les taxis, les services de transport en deux‑roues ou les bus locaux coûtent peu, ce qui rend les déplacements quotidiens simples et peu stressants. On peut presque tout faire à pied ou en scooter, selon le quartier, ce qui ajoute à l’autonomie et à la liberté.

Dà Nang déploie des décors magnifiques entre plages de sable blanc, paysages montagneux, pagodes et grottes pittoresques. Elle regorge également des patrimoines culturels matériels et immatériels qui sont au cœur du voyage dans la ville au bord du fleuve Hàn, autrefois appelée Tourane par les Français.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, la plus grande ville du Centre a accueilli plus de 17,3 touristes en 2025, soit une augmentation de 15% comparé à 2024, dont plus 7,6 millions de touristes étrangers, en hausse 25%.

VNA/CVN