Hanoï construit une autoroute pour renforcer la connectivité régionale

Hanoï a mis en chantier samedi 6 septembre dans la commune de Nôi Bài les travaux d’une autoroute de plus de 56.000 milliards de dôngs (environ 2,2 milliards de dollars) appartenant au projet de périphérique N°4 - région de la capitale Hanoï.

Le Comité populaire de Hanoï a donné le coup d’envoi de la composante 3 du projet. L’autoroute qui sera construit dans 30 mois dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), s’étendra sur plus de 113 km, dont 103,8 km de voie principale et 9,7 km de voies de raccordement vers l’autoroute Nôi Bài - Ha Long.

Le projet comprend 13 sections surélevées totalisant près de 81 km, trois ponts majeurs sur le fleuve Rouge - Hông Hà, Mê So et Hoài Thuong - ainsi que huit échangeurs et un carrefour entièrement achevé. Dans sa première phase, la route comportera quatre voies et une largeur de 17 mètres.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a déclaré que ce projet constituait une priorité nationale et un changement radical pour les transports dans le nord du Vietnam.

Le périphérique N°4 reliera directement Hanoï à Hung Yên, Bac Ninh et d’autres provinces voisines, tout en étant connectée aux autoroutes existantes pour former un réseau de transport moderne et synchronisé pour le Delta du fleuve Rouge, a-t-il souligné.

Approuvé par l’Assemblée nationale en juin 2022 et par le gouvernement peu après, le projet est perçu comme un nouveau moteur de croissance. Une fois opérationnel, il permettra non seulement de décongestionner les routes existantes, notamment le périphérique n°3, déjà surchargée, mais aussi de créer de nouvelles zones urbaines, industrielles et logistiques le long du corridor.

Le président du Comité populaire de la ville de Hanoï, Trân Sy Thanh, a souligné l’urgence de la construction de cet ouvrage, le qualifiant d’essentielle pour renforcer la connectivité, assurer la défense et la sécurité nationales et créer un corridor de développement économique.

Ce projet contribuera à alléger la pression démographique dans le centre-ville, à attirer les investissements et à favoriser un développement équilibré de la région, a-t-il indiqué.

La construction de routes parallèles, de ponts et de travaux de drainage est déjà en cours, avec un avancement global atteignant 52,6% du montant du contrat.

Il s’agit de la première fois que le Vietnam applique le modèle PPP en divisant le projet en sous-projets plus petits, combinant investissements publics et capitaux privés. Cette première étape intervient alors que le pays accélère le développement des infrastructures, conformément aux objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti.

Les dirigeants municipaux ont appelé les entrepreneurs à mobiliser un maximum de ressources, d’équipements et de main-d’œuvre pour garantir une construction sûre, de qualité et dans les délais. La priorité sera donnée aux principaux ponts et échangeurs, essentiels pour relier l’ensemble du tracé.

