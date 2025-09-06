L'éducation et la formation, pilier du développement, fondement de l'avenir

À l’occasion de la rentrée 2025-2026 et du 80 e anniversaire de la fondation du ministère de l’Éducation et de la Formation, le ministre Nguyên Kim Son s'est exprimé sur le chemin parcouru, les réalisations remarquables et les orientations majeures du secteur pour l'avenir.

À l’occasion de la rentrée 2025-2026 et du 80e anniversaire de la fondation du ministère de l’Éducation et de la Formation, le journal Nhân Dân (Peuple) a interviewé le ministre Nguyên Kim Son, membre du Comité central du Parti.

De la Révolution d’Août 1945 jusqu’au Renouveau de 1986, l’éducation vietnamienne a surmonté de nombreux défis et contribué activement à la cause révolutionnaire. Quelles réalisations majeures retenez-vous de cette période ?

Immédiatement après le succès de la Révolution d’Août, le ministère de l’Éducation nationale a été fondé, avec pour mission de construire un système éducatif entièrement nouveau : celui du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Sous la direction du Parti et du président Hô Chi Minh, le nouveau système éducatif a été établi sur les principes progressistes de "Nationalisation, Scientifisation, Massification". Le point culminant a été la Réforme de l’éducation de 1950, qui a fait du vietnamien la langue officielle de l’enseignement. Au cours de la période 1945-1954, les campagnes d’alphabétisation populaire ont permis d’alphabétiser des millions de personnes et d’élever le niveau d’instruction de la population. Malgré la guerre, le réseau d’écoles a continué de s’étendre pour former une génération de "citoyens de la résistance", une force humaine essentielle pour la cause de la "résistance et de la construction de la nation".

Après la grande victoire du printemps 1975, bien que "le Nord et le Sud soient réunis sous un même toit", le pays a été confronté à d’innombrables difficultés. Durant la période 1975-1986, la réalisation la plus notable a été l’unification réussie du système éducatif national. Malgré la crise, le réseau d’écoles a été maintenu et étendu à toutes les régions, garantissant le droit à l’éducation de dizaines de millions de personnes ; l’alphabétisation a été réussie et le niveau d’instruction a été élevé ; en même temps, un système complet de lignes directrices et de politiques éducatives a été élaboré, servant de guide pour le secteur pendant de nombreuses années.

En 80 ans d’histoire, l’éducation vietnamienne n’a cessé d’évoluer. Mais c’est avec le Renouveau que les mutations profondes ont véritablement commencé. Comment le secteur a-t-il changé au cours des quatre dernières décennies ?

Dans le processus de renouveau et d’intégration, le point de vue selon lequel "l’éducation est une politique nationale de premier plan" a été fortement concrétisé. La Résolution N°29-NQ/TW du 4 novembre 2013 de la 8e session du Comité central du XIe mandat a déterminé la réforme fondamentale et complète de l’éducation et de la formation, en passant de la transmission de connaissances au développement global des qualités et des compétences des apprenants ; elle a aussi renouvelé de manière synchrone les objectifs, les contenus, les méthodes et les mécanismes de gestion. La Résolution du XIIIe Congrès national du Parti (2021) a fixé comme tâche de développer l’être humain vietnamien de manière globale, de construire un système éducatif ouvert, axé sur la pratique, moderne et intégré ; lié à la science-technologie, à l’innovation créative, à la transformation numérique ; tout en valorisant l’éducation à l’éthique, au mode de vie, à la culture, à l’histoire et à l’identité nationale.

Parallèlement aux orientations du Parti, le système législatif et politique a été perfectionné, notamment par la promulgation de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur l’enseignement supérieur, de la Loi sur l’enseignement professionnel, de la Loi sur les enseignants, de la Résolution de l’Assemblée nationale sur la réforme des programmes et des manuels scolaires de l’enseignement général, de la Stratégie de développement de l’éducation jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045... Il s’agit d’un cadre juridique important pour élargir les opportunités d’apprentissage et améliorer la qualité des ressources humaines.

Pour mettre en œuvre le programme de réforme fondamentale et complète de l’éducation et de la formation, l’éducation a connu de profondes transformations ces derniers temps. La plus notable est le Programme d’enseignement général de 2018, qui marque le passage d’une pédagogie axée sur la transmission de connaissances à un développement des compétences ; une intégration accrue au niveau primaire, et une différenciation au niveau secondaire ; la promotion de l’éducation STEM, des activités d’expérience ; et le lien entre l’évaluation et les compétences pratiques. La qualité de l’éducation a connu une évolution positive, comme en témoignent les résultats PISA 2022 qui se rapprochent de la moyenne de l’OCDE.

Le réseau d’écoles a été perfectionné ; la généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 ans est fermement maintenue ; le taux de scolarisation au primaire est élevé ; les politiques de crédit, de bourses et de soutien aux élèves défavorisés, aux zones en difficulté et aux minorités ethniques ; l’éducation inclusive pour les enfants handicapés sont mises en œuvre de manière synchrone dans une optique d’équité et d’inclusion.

L’enseignement supérieur et l’enseignement professionnel sont liés au marché du travail et aux exigences du développement socio-économique. De nombreuses universités ont mis en place des écosystèmes d’innovation, d’incubation de startups ; des projets de recherche sont liés aux besoins réels et de plus en plus d’établissements d’enseignement supérieur figurent dans les classements internationaux. L’application des technologies de l’information et la transformation numérique, en particulier après la pandémie de COVID-19, sont devenues l’une des tâches centrales, contribuant à la réforme des méthodes d’enseignement, d’apprentissage et de gestion, et à l’amélioration de la qualité de l’éducation.

En revenant sur 80 ans d’histoire, à partir des réalisations comme des limites, quelles leçons peut-on en tirer ?

La première leçon est de persister à placer l’être humain au centre, de considérer le bonheur des apprenants et le progrès social comme des mesures importantes, de ne pas courir après la taille ou les performances, mais de viser la qualité réelle et le développement global.

La deuxième leçon est que le cadre institutionnel doit devancer d’une étape. Ce n’est que lorsque les lois et les politiques sont claires, synchrones, transparentes et dotées de mécanismes de reddition de comptes et de supervision indépendante, que l’innovation peut avoir un appui durable et que les risques d’exécution peuvent être minimisés. Chaque politique doit être accompagnée de ressources, d’une feuille de route et de critères d’évaluation ; il faut éviter la dispersion et l’approche de mouvement populaire.

La troisième leçon est que les enseignants sont le facteur décisif. Sans une équipe dotée de qualités, de compétences et de conditions professionnelles adéquates, aucun programme, manuel, équipement ou technologie ne peut fonctionner pleinement. La Loi sur les Enseignants est un grand pas en avant, mais le plus important est de l’appliquer de manière stricte et synchrone ; de créer un environnement sûr et valorisant ; de réduire le fardeau administratif ; pour que les enseignants puissent se consacrer pleinement à leur métier.

La quatrième leçon est que l’innovation doit être basée sur des preuves scientifiques et la réalité. Toute adaptation doit être mesurée et évaluée de manière objective ; il faut écouter les enseignants, les élèves, les parents et la communauté professionnelle ; oser prendre ses responsabilités, encourager l’autonomie et la créativité tout en rendant des comptes.

La cinquième leçon est de lier l’éducation à la science-technologie, aux entreprises et au marché du travail. Lorsque la formation est liée à la recherche, à l’innovation créative et aux besoins réels, les compétences des apprenants deviennent vraiment utiles, compétitives et adaptables ; en même temps, il est nécessaire de promouvoir plus fortement le rôle de la commande de formation et de l’utilisation des ressources humaines par les localités.

À l’approche du 80ᵉ anniversaire de la fondation de la République et du ministère de l’Éducation nationale (devenu aujourd’hui ministère de l’Éducation et de la Formation) le Politburo du Parti a publié la Résolution N°71-NQ/TW sur le développement du secteur éducatif. Quelles sont les priorités du ministère et de l’ensemble du secteur pour sa mise en œuvre ?

Le pays entre dans une nouvelle ère, et l’éducation est également confrontée à de nouvelles opportunités pour affirmer son rôle de politique nationale de premier plan. S’appuyant sur 80 ans de réalisations, l’ensemble du secteur doit se concentrer sur la mise en œuvre décisive de la Conclusion N°91-KL/TW sur la poursuite de la réforme fondamentale et complète de l’éducation et de la formation ; de la Stratégie de développement de l’éducation jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045 ; et de la Résolution du Bureau politique sur la percée dans le développement de l’éducation et de la formation, avec les tâches clés suivantes :

Premièrement, continuer à réduire l’écart de qualité entre les régions ; développer un écosystème éducatif ouvert et interconnecté, promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie ; utiliser efficacement les programmes ciblés.

Deuxièmement, dresser un bilan et une évaluation factuels de la mise en œuvre du Programme d’enseignement général de 2018 ; s’ajuster de manière flexible vers une approche ouverte ; se concentrer sur l’éducation STEM, les compétences numériques, les compétences de vie, les langues étrangères, en particulier l’anglais ; accroître l’efficacité de l’évaluation des compétences ; accorder une attention particulière à l’éducation préscolaire liée aux exigences de la réforme fondamentale et complète de l’éducation et de la formation. Dans l’éducation continue, développer les centres d’apprentissage communautaire et les modèles d’apprentissage en ligne ouverts et réformer les admissions dans un esprit d’équité et de transparence.

Troisièmement, développer fortement des ressources humaines de haute qualité pour l’industrialisation, la modernisation, la transformation numérique et l’économie verte ; promouvoir l’autonomie des universités liée à la reddition de comptes ; encourager les liens entre les instituts, les universités et les entreprises ; réformer l’enseignement professionnel en fonction des besoins du marché du travail, lié à la pratique, aux stages et aux normes de compétences professionnelles nationales.

Quatrièmement, mettre en œuvre efficacement la Loi sur les enseignants. Promulguer de manière synchrone des documents d’orientation ; concrétiser rapidement les échelles de salaires, les primes et les avantages sociaux ; standardiser les titres professionnels et les normes de carrière ; intensifier la formation sur la base du numérique et établir un mécanisme de protection de l’honneur et de la dignité des enseignants.

Cinquièmement, accélérer la transformation numérique de l’ensemble du secteur ; perfectionner les bases de données, les dossiers scolaires électroniques, les ressources éducatives numériques ouvertes ; garantir l’accès numérique à tous les élèves ; encourager l’application de l’intelligence artificielle dans l’enseignement, l’apprentissage et la gestion.

Sixièmement, mobiliser et utiliser efficacement les ressources, maintenir les dépenses budgétaires pour l’éducation à un minimum de 20% ; perfectionner les mécanismes de commande publique et d’appel d’offres pour les services publics ; encourager les partenariats public-privé ; accroître la transparence, la reddition de comptes ; élargir la supervision indépendante afin que l’argent dépensé pour l’éducation génère la plus haute valeur ; revoir et planifier le réseau des établissements d’enseignement.

Septièmement, consolider la confiance de la société envers l’éducation ; promouvoir la communication sur les politiques ; valoriser les modèles avancés ; construire une culture scolaire de compassion et de sécurité ; renforcer les liens entre la famille, l’école et la société ; prévenir la violence scolaire et se concentrer sur la santé mentale des élèves.

Quel message souhaitez-vous adresser à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la fondation du ministère ?

La cause de l’éducation et de la formation est la cause du Parti, de l’État et de l’ensemble du peuple. Avec la direction sage et cohérente du Parti, la gestion unifiée, efficace et efficiente de l’État, l’accompagnement de toutes les couches sociales et de la communauté des entreprises, ainsi que l’esprit de responsabilité, le dévouement et l’aspiration à l’innovation du corps enseignant, nous avons toutes les raisons de croire en de nouvelles avancées solides.

En restant fidèles à l’objectif d’élever le niveau d’instruction, de former des ressources humaines et de cultiver les talents ; en promouvant l’innovation créative et la transformation numérique ; en développant une éducation inclusive, équitable et de qualité ; en liant étroitement l’éducation à la science et à la technologie et au marché du travail, nous réussirons à construire un système éducatif vietnamien avancé, moderne, humaniste et imprégné d’identité nationale. C’est le fondement solide pour concrétiser l’aspiration à un pays prospère et heureux, en vue des deux objectifs du centenaire : en 2030, pour le 100e anniversaire de la fondation du Parti, devenir un pays en développement à revenu intermédiaire élevé ; et en 2045, pour le 100e anniversaire de la fondation de la République, devenir un pays socialiste développé à revenu élevé.

