De multiples activités festives pour célébrer le Têt traditionnel 2026

Le 12 février (25ᵉ jour du dernier mois lunaire), de nombreuses localités du pays ont lancé une série d’activités culturelles, artistiques et médiatiques à l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026. Ces événements mettent à l’honneur les traditions nationales tout en affirmant les ambitions de développement et d’intégration du Vietnam dans une nouvelle ère de prospérité.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, le Comité populaire municipal a inauguré dans la soirée, au parc Tao Dan, la 46e édition du Festival floral du Printemps. Organisé sur une superficie de près de 9,6 ha, l’événement se tient jusqu’au 22 février (6e jour du Têt), perpétuant une tradition culturelle emblématique de la métropole méridionale depuis près d’un demi-siècle.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire municipal, Bùi Xuân Cuong, a souligné que le Festival floral est devenu, au fil des décennies, bien plus qu’une simple exposition de fleurs et de plantes ornementales. Il constitue désormais "l’âme du Têt" pour les habitants de la ville, un espace où se rencontrent valeurs traditionnelles et aspirations contemporaines dans un contexte de modernisation rapide.

Le festival présente des milliers d’œuvres florales et paysagères : orchidées, bonsaïs, abricotiers en fleurs, frangipaniers artistiques et compositions miniatures, réalisées par des artisans de la ville et de nombreuses provinces. Nouveauté cette année, un programme nocturne de défilés et de spectacles artistiques mettant en scène différentes races de chevaux internationales offre un attrait supplémentaire au public.

Photo : VNA/CVN

Les autorités municipales ont salué la contribution des artisans, horticulteurs et équipes techniques, soulignant que chaque œuvre reflète non seulement un savoir-faire raffiné, mais aussi l’esprit "dynamique, créatif et audacieux" des habitants de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh. Pour de nombreux citadins, le Festival floral du parc Tao Dàn demeure un rendez-vous incontournable au retour du printemps, symbole de patrimoine culturel et d’espoir en une nouvelle année prospère.

Le même jour, à Hai Phong, l’Association des journalistes de la ville, en coordination avec le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme ainsi que les organes de presse locaux, a inauguré la Fête de la presse du Printemps Binh Ngo 2026 et une exposition photographique consacrée aux réalisations socio-économiques de 2025.

L’événement s’inscrit dans le cadre du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et du Comité du Parti de la ville, tout en célébrant le succès du XIVe Congrès national du Parti et l’arrivée du Nouvel An lunaire.

Selon le président de l’Association des journalistes de Hai Phong, Nguyên Anh Tu, l’année 2025 a été marquée par d’importantes réformes administratives et par la mise en œuvre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux. Grâce au soutien des instances centrales, la ville portuaire a enregistré des performances économiques remarquables : un taux de croissance du GRDP de 11,81%, le plus élevé parmi les six villes relevant directement de l’autorité centrale, marquant la onzième année consécutive de croissance à deux chiffres ; une économie avoisinant les 30 milliards de dollars ; des recettes budgétaires atteignant près de 197.000 milliards de dôngs, dépassant largement les prévisions ; ainsi qu’une forte progression des investissements domestiques.

Ces résultats ont permis de renforcer les politiques de bien-être social, conformément au principe "ne laisser personne de côté", tout en consolidant les bases d’un développement durable.

La Fête de la presse rassemble des centaines d’éditions spéciales du Têt publiées par des organes de presse locaux et nationaux. Les publications exposées offrent une vision globale de la vie socio-économique, des orientations stratégiques du Parti et de l’État, ainsi que de la solidarité nationale. À cette occasion, des prix ont été décernés aux meilleures œuvres photographiques, radiophoniques et télévisées mettant en valeur les réalisations de la ville en 2025.

VNA/CVN