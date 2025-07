Pont Hoàng Gia, nouveau symbole de développement au nord-est de Hai Phong

Le pont Hoàng Gia, financé par Vingroup et reliant directement le projet Vinhomes Royal Island au centre-ville de Hai Phong (Nord), a été officiellement ouvert à la circulation. En réduisant le temps de trajet jusqu’au centre à seulement cinq minutes, il fait de l’île de Vu Yên un nouveau pôle de croissance et contribue fortement au développement économique de la ville portuaire.

>> Essor des projets immobiliers de Vinhomes

>> Vingroup lance un complexe urbain de 28.000 milliards de dôngs à Long An

>> ​Investissement de 61,35 milliards de dollars pour la ligne ferroviaire Nord-Sud

Photo : Vingroup/CVN

Long de près de 2,2 km, large de 21 m et doté de quatre voies de circulation, le pont Hoàng Gia enjambe la rivière Câm. Il comprend également des ponts d’accès de 17,5 m de large de part et d’autre. Inspiré par le concept de "porte du monde", le pont se distingue par deux tours inclinées vers la rivière, formant une arche incurvée évoquant une porte d’accueil internationale. La forme de chaque tour s’inspire d’un oiseau planant dans les airs, symbolisant les ambitions de développement de Hai Phong.

Un point fort de Hai Phong

Photo : Vingroup/CVN

Sa mise en service marque un tournant dans l’expansion administrative de la ville, à l’heure où Hai Phong s’engage dans une nouvelle ère de croissance territoriale, avec notamment la création d’un centre administratif au quartier de Thuy Nguyên le 1er juillet 2025.

Le pont part de l’île de Vu Yên, relie directement la rue piétonne du parc de Vu Yên, et débouche sur l’intersection de la rue Lê Thanh Tông, dans le quartier de Gia Viên. Cette connexion stratégique facilite les déplacements et renforce le rôle de Vu Yên en tant que zone centrale dans le développement de Thuy Nguyên.

Photo : Vingroup/CVN

Intégré à une île entièrement dédiée à un urbanisme moderne, Vinhomes Royal Island, qui bénéficie désormais de l’infrastructure du pont Hoàng Gia, réunit les conditions idéales de développement selon la triade traditionnelle : un environnement naturel favorable, un emplacement stratégique et une harmonie sociale. Ce projet promet ainsi un avenir prospère à ses résidents et offre de vastes perspectives d’investissement à Hai Phong.

Trois atouts pour un développement accéléré

Photo : Vingroup/CVN

Grâce à son positionnement stratégique, Vinhomes Royal Island s’inscrit dans la dynamique d’une Hai Phong en pleine expansion, qui se classe au troisième rang national en termes de PIB, derrière Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Le site est également destiné à devenir la première Zone de libre-échange du Nord.

Le projet bénéficie d’un système de transport multimodal complet : routes, voies navigables et liaisons aériennes. Les principaux axes incluent le pont Hoàng Gia, le pont Vu Yên, l’autoroute Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh - Mong Cai, l’aéroport international de Cat Bi, ainsi qu’un réseau périphérique stratégique reliant la ville au reste du Nord-Est du pays.

Photo : Vingroup/CVN

Côté ressources humaines et équipements, Vinhomes Royal Island est la seule zone urbaine insulaire à vocation touristique du pays à disposer d’un écosystème haut de gamme : le parcours de golf 36 trous Vinpearl Golf Hai Phong, l’académie équestre Vinpearl, la marina Vinhomes Royal Island, le parc d’attractions VinWonders Vu Yên et le centre commercial Vincom Mega Mall Royal Island, dont l’ouverture est prévue pour le troisième trimestre 2025. Ensemble, ces infrastructures attireront des millions de touristes chaque année.

À court terme, plusieurs projets structurants viendront renforcer encore davantage le développement de Hai Phong : le pont Nguyên Trai (6e pont enjambant la rivière Câm), l’élargissement de la rue Nguyên Trai de 18 m à 43,5-50,5 m (la reliant directement à Lê Hông Phong), la construction d’une route riveraine reliant Ngô Quyên au pied du pont Hoàng Van Thu, le déplacement du port de Hoàng Diêu et la rénovation de ses alentours.

L’ensemble de ces projets positionne Vinhomes Royal Island et plus largement Thuy Nguyên comme futurs moteurs économiques de Hai Phong et du Nord.

Quê Anh/CVN