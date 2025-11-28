Le secrétaire général de l'ONU condamne le coup d'État en Guinée-Bissau

>> Le président bissau-guinéen se dit résolu de faire régner "la discipline et l'ordre" dans son pays
>> La campagne électorale s’ouvre sans le principal parti d’opposition
|Le nouveau président de la transition, le général Horta N'Tam, lors de son investiture.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Soulignant que tout mépris de la volonté du peuple qui a voté pacifiquement lors des élections générales du 23 novembre constituait une violation inacceptable des principes démocratiques, le chef de l'ONU appelle au rétablissement immédiat et inconditionnel de l'ordre constitutionnel, ainsi qu'à la libération de tous les officiels détenus, a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole, dans un communiqué.
Le chef de l'ONU exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de la plus grande retenue, à défendre les institutions démocratiques et l'État de droit, et à respecter la volonté du peuple de Guinée-Bissau, a dit M. Dujarric.
M. Guterres souligne que les différends doivent être résolus par un dialogue pacifique et inclusif et par des voies légales, et réaffirme le soutien total de l'ONU aux efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine et le Forum des anciens d'Afrique de l'Ouest pour préserver la démocratie, promouvoir la stabilité et aider la Guinée-Bissau à mener à bien le processus électoral de manière pacifique et à revenir rapidement sur la voie démocratique, a fait savoir le porte-parole.
Mercredi 26 novembre, les forces armées de Guinée-Bissau ont déclaré à la télévision nationale qu'elles avaient pris le contrôle total du pouvoir d'Etat en réponse à ce qu'elles ont qualifié de tentatives de déstabilisation du pays par certaines personnalités politiques. Jeudi 27 novembre, le haut gradé militaire Horta Inta-A a prêté serment en tant que président de la transition de Guinée-Bissau pour un mandat d'un an.
Xinhua/VNA/CVN