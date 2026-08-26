Green GSM élargit le service de taxi électrique haut de gamme aux Philippines

Green GSM, plateforme de réservation de véhicules électriques, a officiellement lancé le 26 août aux Philippines son service de taxis haut de gamme à sept places "Premium Taxi", avec une flotte composée exclusivement de VinFast Limo Green électriques.

>> VinFast et CEP soutiennent la transition des moto-taxis vers l’électrique

>> Xanh SM devient Green SM - harmonisation de l’identité de marque à l’échelle mondiale

>> Taxi Quê Lua achète 2.000 véhicules électriques VinFast supplémentaires

Photo: Bnews/CVN

Deuxième service lancé par Green GSM sur le marché philippin après Green GSM Car, Premium Taxi offre une nouvelle solution de mobilité adaptée aux groupes de six personnes, aux familles, aux professionnels, aux passagers voyageant avec beaucoup de bagages, ainsi qu’aux clients souhaitant profiter d’un trajet confortable dans un espace agréable.

L’ensemble de la flotte de Limo Green arbore une livrée noire, correspondant à son positionnement haut de gamme, qui permet de la distinguer facilement du service Green GSM Car, déjà présent sur le marché et reconnaissable à sa couleur cyan. Outre son design extérieur moderne et son habitacle spacieux à sept places réparties sur trois rangées, chaque Limo Green est équipé de plusieurs fonctionnalités, notamment d’une climatisation automatique, de bouches d’aération dédiées aux deux rangées arrière et d’un système de filtration de l’air, garantissant un habitacle agréable, confortable et bien ventilé.

En plus des trois avantages intrinsèques aux véhicules électriques - zéro émission, absence d'odeur de carburant et silence de fonctionnement - le service Premium Taxi de Green GSM garantit une expérience cinq étoiles grâce à des chauffeurs rigoureusement sélectionnés et plébiscités pour la qualité de leur service. Les tarifs sont affichés en toute transparence via les compteurs embarqués ainsi que sur l'application Green GSM, permettant aux clients de suivre facilement le coût de la course et les informations relatives au trajet.

Dans un premier temps, le service Premium Taxi sera opérationnel à Makati, Taguig, Mandaluyong et Pasig City, couvrant les besoins de déplacement au sein des principaux quartiers d'affaires, centres commerciaux, hôtels et pôles de transport de la métropole de Manille. Les clients peuvent réserver une course via l'application Green GSM, héler un véhicule disponible dans la rue ou contacter le service client au 02-7777-8080.

Lê Thi Thu Trang, directrice générale de Green GSM Philippines, a souligné que Premium Taxi ne se limitait pas à offrir un espace plus spacieux, mais avait également été conçu pour assurer un confort optimal lors des déplacements en famille, des transferts vers l’aéroport ou des trajets professionnels. Elle a indiqué que Green GSM souhaitait, en associant l’espace généreux du VinFast Limo Green à des chauffeurs professionnels et à son standard de service cinq étoiles, proposer aux clients philippins une solution de mobilité haut de gamme, avec une attention portée à chaque étape, de la réservation à la fin du trajet.

Dans les temps à venir, Green GSM continuera d’améliorer la qualité de ses services, à travers des standards de professionnalisme, de transparence et de dévouement au service, contribuant ainsi à promouvoir une mobilité urbaine plus verte.

VNA/CVN