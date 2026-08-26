L'APEC 2027, tremplin pour l'ambition internationale de Phu Quôc

À l’approche de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, prévue en novembre prochain, Phu Quôc connaît une accélération sans précédent de ses infrastructures. Aéroport, centre de congrès, transports, hébergements et services sont au cœur d’une vaste dynamique destinée à renforcer durablement l’attractivité de l’île d’émeraude.

>> APEC 2027 : Phu Quôc en pleine transformation

>> An Giang accélère les projets au service de l’APEC 2027

>> Phu Quôc améliore le niveau d’anglais de la population en vue de l’APEC 2027

>> APEC 2027 : le Vietnam accélère la réalisation des projets à Phu Quôc

Photo : Sun Group/CVN

À l’approche de l’APEC 2027, Phu Quôc entre dans une nouvelle phase de développement. En moins d’un an, l’île devrait voir émerger ou s’achever plusieurs infrastructures majeures, parmi lesquelles l’extension de son aéroport international, le premier système de train léger urbain (LRT) du Vietnam et un centre de spectacles d’une capacité de 4.000 places.

Cette accélération répond d’abord aux exigences liées à l’organisation de la Semaine des dirigeants de l’APEC, prévue en novembre 2027. Mais l’enjeu dépasse largement les quelques jours de rencontres diplomatiques de haut niveau. Pour les autorités comme pour les investisseurs, ces projets doivent constituer une nouvelle base de développement pour la destination isulaire, en élargissant ses capacités dans le tourisme, les services, l’investissement et l’organisation d’événements internationaux.

Un vaste chantier avant l’APEC 2027

Selon le calendrier établi, 21 projets d’infrastructures prioritaires sont actuellement mis en œuvre à Phu Quôc pour préparer l’APEC 2027. Ils représentent un investissement total de plus de 137.000 milliards de dôngs, provenant de capitaux publics, de partenariats public-privé (PPP) et d’investissements commerciaux.

Le journal japonais Nikkei Asia estime que cette enveloppe correspond à environ quatre années d’investissement de Phu Quôc, si l’on se réfère au rythme enregistré par l’île au cours des deux dernières décennies. L’ampleur des travaux témoigne ainsi de l’importance accordée à l’événement et de l’ambition qui lui est associée.

Photo : VNA/CVN

Sur le terrain, cette mobilisation impressionne déjà. "Le rythme de construction ici est étonnant. Les équipes travaillent presque 24h/24, malgré la chaleur, et jusqu’au cœur de la nuit. Même quand de fortes pluies provoquent des inondations graves, ils pompent l’eau et reprennent immédiatement les travaux", raconte Mai Thuong, une guide touristique.

L’objectif n’est toutefois pas de construire uniquement pour l’APEC. Les autorités et les entreprises souhaitent profiter de cette impulsion pour faire évoluer le positionnement de Phu Quôc, aujourd’hui connue avant tout comme une destination insulaire et balnéaire à forte croissance, vers un centre international de tourisme, d’investissement et d’organisation d’événements.

L’expérience de Dà Nang, qui avait accueilli la Semaine des dirigeants de l’APEC en 2017, constitue à cet égard une référence. L’événement avait contribué à renforcer le statut international de la ville, tout en stimulant le tourisme et l’attraction des investissements.

Des infrastructures pensées pour changer d’échelle

Parmi les projets les plus importants figure l’extension de l’aéroport international de Phu Quôc. D’un montant d’environ 865 millions de dollars, soit quelque 22.588 milliards de dôngs, le projet doit porter sa capacité annuelle à 10 millions de passagers en 2030, contre 4 millions actuellement. Certains ouvrages, notamment le terminal VIP destiné aux délégations de haut niveau, doivent être achevés avant la conférence.

Un nouveau centre de congrès accueillera quant à lui les principaux événements de l’APEC. L’investissement est estimé à environ 860 millions de dollars, soit 22.457 milliards de dôngs. Le complexe comprendra notamment une grande salle de banquet de 11.000 m², capable d’accueillir environ 10.000 personnes, ainsi qu’un centre de presse international pouvant recevoir jusqu’à 4.000 journalistes.

Photo : VNA/CVN

Le secteur privé joue également un rôle important dans cette transformation. Sun Group, l’un des grands groupes privés vietnamiens et un acteur majeur de plusieurs projets en cours sur place, investit 2,5 milliards de dollars, soit environ 65.283 milliards de dôngs, dans un complexe de stations balnéaires et de logements.

Ce projet devrait ajouter 12.000 appartements de services et chambres d’hôtel, exploités par des marques internationales telles que Marriott, Hilton et Lotte. L’ensemble de ces investissements traduit une volonté d’élargir l’offre de l’île et de renforcer son positionnement dans les secteurs du tourisme, de l’investissement et des événements internationaux.

Dà Nang, une expérience de référence

Pour les décideurs vietnamiens, l’APEC 2017 à Dà Nang illustre le potentiel d’un tel événement pour une destination. En 2017, la ville avait accueilli 6,6 millions de visiteurs, dont 2,3 millions de touristes internationaux, tandis que ses recettes touristiques avaient progressé de plus de 20%.

Huit ans plus tard, en 2025, Dà Nang a enregistré 17,3 millions de visiteurs, dont 7,6 millions de touristes internationaux. Les autorités locales et les entreprises touristiques continuent de considérer l’APEC comme une étape importante dans le renforcement de la visibilité internationale de la ville et dans l’attraction de nouveaux flux d’investissement.

Phu Quôc dispose déjà d’une base touristique solide. Depuis la mise en œuvre, en 2014, de la politique d’exemption de visa pour les étrangers se rendant sur l’île, la destination connaît une forte croissance. Le nombre de visiteurs est passé de 586.000 en 2014 à 8,1 millions en 2025.

Les recettes touristiques ont également triplé en trois ans, atteignant environ 44.000 milliards de dôngs l’année dernière. Au cours des sept premiers mois de 2026 seulement, l’île a accueilli 6,2 millions de visiteurs, soit une progression de 34% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le MICE au cœur des ambitions

Photo : VNA/CVN

Cette dynamique nourrit désormais les ambitions autour du marché MICE, qui regroupe les réunions, voyages de motivation, conférences et expositions. Les investisseurs espèrent que les nouvelles infrastructures permettront d’attirer davantage de congrès, de salons, de voyages de récompense et de déplacements professionnels internationaux.

Dans cette perspective, le groupe Sun Group a lancé l’année dernière Sun Phu Quôc Airways. La compagnie s’est d’abord concentrée sur les liaisons intérieures avant de se tourner vers le marché international. Elle dessert actuellement plusieurs destinations, dont Taïwan (Chine), la République de Corée, Singapour et Hong Kong (Chine), et prévoit de nouvelles lignes vers le Japon et la Russie.

"Avec cet écosystème, Phu Quôc a la capacité d’organiser des événements MICE de grande ampleur, tout en transformant un déplacement lié à un événement en une expérience plus longue et plus diversifiée", indique un représentant de Sun Group.

La transformation de l’île ouvre également de nouvelles perspectives pour les habitants. Un chauffeur et guide touristique d’âge moyen explique ainsi espérer trouver un emploi à temps plein dans un hôtel, afin de bénéficier d’un revenu plus stable que celui procuré par son activité actuelle.

Défis et perspectives à long terme

Derrière l’accélération actuelle demeure toutefois une interrogation essentielle : la demande à long terme sera-t-elle suffisamment importante pour accompagner l’augmentation rapide des infrastructures et de l’offre d’hébergement ? "La question que nous nous posons régulièrement n’est pas seulement de savoir comment ces projets serviront l’APEC, mais aussi quelle valeur ils continueront à créer pour Phu Quôc, pour les habitants et pour l’industrie touristique vietnamienne après la fin de la conférence", indique le représentant de Sun Group Sun Group.

Pour les petites entreprises, cette équation est particulièrement complexe. Nguyên Dac Hiêu, dont la famille a fermé un hôtel pendant la période du COVID-19 avant de le convertir en logements locatifs, met en avant le poids des coûts logistiques. "Tous les matériaux doivent être transportés depuis le continent vers l’île, ce qui rend les coûts de transport nettement plus élevés, explique-t-il. Ces dépenses accroissent les besoins en capitaux, alors que les prix des chambres ne peuvent pas être augmentés indéfiniment. "Le contrôle des coûts est très difficile", ajoute-t-il.

La progression rapide du nombre de chambres constitue également un facteur de vigilance. Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam, estime qu’avec les nombreuses nouvelles chambres qui seront prochainement mises sur le marché, Phu Quôc pourrait connaître une période durant laquelle l’offre progressera plus rapidement que la demande. "Si les clients ne viennent que le week-end, la performance économique des hôtels ne sera pas suffisante pour garantir que ces investissements soient bons sur le long terme", affirme-t-il.

Selon lui, Phu Quôc pourrait tirer des enseignements de l’expérience de Phuket, en Thaïlande, qui a construit un écosystème touristique dépassant le seul cadre des plages et des stations balnéaires. L’île thaïlandaise a notamment développé des parcs de loisirs, des écoles internationales, des établissements de santé et des infrastructures destinées aux étrangers résidant à long terme, attirant ainsi une clientèle à fort pouvoir d’achat.

À Phu Quôc, l’APEC 2027 apparaît donc comme une étape majeure. L’aéroport agrandi, le système de transport, le centre de congrès et les milliers de nouvelles chambres d’hôtel doivent permettre à l’île de franchir un nouveau cap.

Thuy Hà/CVN