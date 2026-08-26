La réouverture du poste-frontière d’Ai Dian facilite les échanges sino-vietnamiens

Les opérations de dédouanement ont repris mardi 25 août à 08h30 (heure locale) au poste-frontière d’Ai Dian, situé dans le district de Ningming (ville de Chongzuo, région autonome Zhuang du Guangxi), à la frontière entre la Chine et le Vietnam, après une interruption due aux intempéries.

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Le 25 août, des véhicules transportant des durians vietnamiens, des produits électroniques chinois et d’autres marchandises ont emprunté les quatre voies d’import-export du poste-frontière.

Photo: VNA/CVN

De fortes pluies ont précédemment perturbé l’approvisionnement en électricité et les services de télécommunications dans la ville d’Ai Dian, rendant inopérants les équipements d’inspection douanière et entraînant la suspension des opérations de dédouanement à partir du 23 août.

À la suite de cette suspension, les autorités vietnamiennes et chinoises ont convenu de mesures pour gérer l’accumulation de véhicules et échelonner les flux de circulation. Elles ont également recensé les marchandises en attente de dédouanement et élaboré des plans de déviation du trafic afin d’accélérer la circulation des véhicules une fois l’électricité rétablie.

Wang Hongfei, responsable du bureau de la société Ningming Jiaming International Trade Development Co., a indiqué que l’entreprise avait coordonné ses actions avec les gardes-frontières, les autorités douanières et les organismes locaux dans la soirée du 24 août afin de faciliter un dédouanement d’urgence, permettant ainsi le passage de 468 véhicules à la frontière. Cette initiative a permis de maintenir la circulation des fruits frais et des produits surgelés vietnamiens tout en limitant les pertes pour les entreprises.

Depuis janvier 2026, le poste-frontière d’Ai Dian utilise un système d’inspection intelligent baptisé "Dédouanement rapide", réduisant le temps d’inspection par véhicule d’environ trois minutes à quelques dizaines de secondes seulement. Le poste a également étendu ses horaires de dédouanement aux week-ends et aux jours fériés, augmentant ainsi sa capacité de traitement des marchandises à l’importation et à l’exportation.

La reprise rapide des opérations de dédouanement contribuera à minimiser les risques de dommages aux produits agricoles frais et à maintenir la fluidité des échanges transfrontaliers entre la Chine et le Vietnam.

VNA/CVN