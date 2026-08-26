Vietjet ouvre tôt la vente de 3,1 millions de billets pour le Nouvel An lunaire 2027, à partir de 490.000 dôngs

Afin de répondre aux besoins des habitants et des voyageurs souhaitant rentrer chez eux pour célébrer le Têt, rendre visite à leurs proches ou partir en voyage à l’occasion du Nouvel An lunaire, Vietjet ouvre dès à présent la vente de 3,1 millions de billets pour le Têt de l’année Dinh Mùi (Année de la Chèvre) 2027, sur l’ensemble de son réseau domestique et international. Cette offre concerne la période de pointe allant du 22 janvier au 20 février 2027, soit du 15 e jour du dernier mois lunaire au 15 e jour du premier mois lunaire.

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Photo : Vietjet/CVN

Le nombre total de billets proposés est en hausse de 6% par rapport à la même période de l’année précédente. L’offre continuera par ailleurs à être ajustée et renforcée de manière flexible en fonction des besoins réels des passagers, afin de mieux répondre à la forte demande de déplacements durant les fêtes du Têt.

Sur le réseau domestique, Vietjet prévoit de proposer environ 2 millions de billets pour le Têt. Avant le Nouvel An lunaire, les billets au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Hanoï, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong et d’autres destinations sont proposés à partir de 890.000 dôngs. Les vols reliant Hô Chi Minh-Ville à Dà Nang, Nha Trang, Buôn Ma Thuôt et d’autres villes sont disponibles à partir de 490.000 dôngs, hors taxes et frais.

Dans le sens inverse, après le Têt, les billets sont également proposés à partir de 490.000 dôngs, hors taxes et frais. Cette offre permet aux passagers de disposer de davantage de choix pour organiser leur voyage et de profiter pleinement des retrouvailles familiales tout en combinant celles-ci avec des escapades au début du printemps.

Au-delà des besoins de retour au pays et de retrouvailles familiales à l’occasion du Nouvel An lunaire traditionnel, le vaste réseau de Vietjet offre également de nombreuses possibilités pour des voyages de printemps au Vietnam et à l’étranger, avec des destinations attrayantes telles que la République tchèque, le Kazakhstan, l’Australie, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Chine, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, le Laos et le Cambodge.

À cette occasion, Vietjet met en vente environ 1,1 million de billets sur ses liaisons internationales et augmente également le nombre de vols sur plusieurs lignes reliant le Vietnam à Taïwan (Chine), au Japon, en Chine, aux Philippines et en Indonésie.

Des vols permettant de rentrer au pays et de retrouver sa famille aux voyages à la découverte de nouvelles terres, le réseau de Vietjet offre davantage de possibilités à chaque passager pour profiter du printemps à sa manière. Ces voyages constituent également des passerelles entre les peuples, rapprochant les amis internationaux des couleurs culturelles et des expériences caractéristiques du Vietnam, tout en offrant aux Vietnamiens l’occasion d’accueillir la nouvelle année à travers de nouvelles aventures, riches en souvenirs.

Plus les billets pour le Têt sont réservés tôt, plus les choix sont variés et les tarifs avantageux. Les passagers peuvent réserver leurs billets dès aujourd’hui sur le site Vietjet, via l’application Vietjet Air, ainsi qu’auprès des bureaux de vente et des agences officielles de Vietjet dans le monde entier.

Vietjet continuera à suivre l’évolution de la demande du marché afin d’ajuster et de renforcer son offre de transport en conséquence, permettant ainsi aux passagers de choisir plus facilement leurs vols et de planifier à l’avance leurs déplacements pour le Têt Dinh Mui 2027.

Minh Thu/CVN