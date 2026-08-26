Hô Chi Minh-Ville : débloquer des capitaux pour les start-up et les entreprises

Dans le contexte de l'objectif de croissance à deux chiffres et de la mise en œuvre de résolutions stratégiques en matière d'innovation à Hô Chi Minh-Ville, l'accès à des capitaux à taux préférentiels est considéré comme un facteur clé. Le développement des solutions concrètes pour lever les obstacles financiers rencontrés par les entreprises et les startups est une nécessité impérieuse.

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Ce thème était au cœur des discussions lors de l'atelier "HFIC et Fonds de garantie de crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) à Hô Chi Minh-Ville: une porte d'entrée vers le capital pour les startups et les PME", organisé par le Service municipal des sciences et technologies, en collaboration avec le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB), la société d'État de financement et d'investissement de Hô Chi Minh-Ville (HFIC) et le Fonds de garantie de crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) à Hô Chi Minh-Ville, le 25 août 2026, dans la mégapole du Sud.

L'événement visait à diffuser directement auprès des startups et des entreprises le mécanisme de prêts à taux d'intérêt subventionnés prévu par la résolution 09/2023/NQ-HĐND et le mécanisme de garantie de crédit associé – deux éléments clés permettant aux entreprises d'accéder à des capitaux préférentiels auprès de la ville. Ce programme de soutien financier s'adresse non seulement aux startups innovantes, mais aussi aux PMEs et même aux grandes entreprises ayant besoin d'emprunter pour développer leur production et leurs activités. Après sa fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville ambitionne une croissance à deux chiffres tout en mettant en œuvre la résolution 57-NQ/TW relative aux avancées scientifiques, technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique, et la résolution 68-NQ/TW relative au développement de l'économie privée. Il convient de noter que la ville vient d'intégrer pour la première fois le Top 100 des écosystèmes de startups innovants au monde, selon le classement de StartupBlink, quatre ans avant l'objectif fixé pour 2030. Cependant, derrière cette réussite, le principal défi demeure la question des ressources financières nécessaires à cette période de croissance rapide.

Le manque de capitaux demeure le principal obstacle

"Le manque de capitaux reste le principal obstacle pour les startups et les PMEs. La majorité des entreprises s'appuient encore sur des garanties pour obtenir des financements, alors que les principaux atouts d'une startup sont la technologie, la propriété intellectuelle et son équipe – des éléments que les systèmes de crédit traditionnels peinent à évaluer", a déclaré Pham Huynh Quang Hiêu, directeur adjoint du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, lors de son discours d'ouverture de l'atelier.

Selon Pham Huynh Quang Hiêu, les politiques de soutien au capital de la ville ne sont pas insuffisantes ; le problème réside dans l'écart entre les capitaux disponibles et les besoins – en termes d'information, de procédures et de préparation des dossiers de demande de financement. L'agence de gestion a identifié le déblocage des capitaux pour les entreprises innovantes comme une priorité, avec pour objectif la mise en place d'une "chaîne de financement tout au long du cycle de vie de l'entreprise" : les fonds budgétaires et de capital-risque jouent le rôle de "capital d'amorçage" en phase de démarrage ; les garanties de crédit et les aides à taux d'intérêt soutiennent l'entreprise pendant la phase d'expansion de la production ; les capitaux de marché seront mobilisés lorsque les entreprises rempliront les critères requis. Cet atelier sert de pont pour créer un dialogue bidirectionnel substantiel entre les instances décisionnelles et le monde des affaires.

Deux axes politiques principaux

Pour atteindre l’objectif susmentionné, le mécanisme de prêts à taux d’intérêt subventionnés, institué par la résolution 09/2023/NQ-HĐND, repose sur un cadre juridique solide, notamment la résolution 98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale, la décision 42/2024/QĐ-UBND relative à la procédure d’évaluation, et la résolution 523/NQ-HĐND (26 décembre 2025) garantissant la continuité de l’application de cette politique après une restructuration administrative. Par ailleurs, la Hô Chi Minh-Ville soumet actuellement au Conseil populaire de la ville un projet de nouvelle résolution 09, élargissant son champ d’application et y intégrant les secteurs technologiques stratégiques, les énergies propres et la transformation numérique.

Dans ce dispositif, la HFIC agit en tant que chef de file ou prêteur syndiqué, tandis que le budget municipal subventionne le taux d'intérêt. Le montant maximal du prêt éligible à cette subvention est de 200 milliards de dôngs par projet. Le niveau de soutien maximal est de 70% du capital d'investissement pour la construction et de 85% pour les investissements en technologies et équipements. La durée maximale du soutien est de 7 ans, avec un taux d'intérêt variant de 50% à 100% selon la nature du projet. Ce taux est calculé sur la base du taux d'intérêt moyen des dépôts à 12 mois en dông pratiqué par quatre banques commerciales de la ville, majoré de frais de gestion de 2% par an. Les entreprises, les coopératives et les organismes de service public opérant conformément à la loi sont éligibles.

Les secteurs prioritaires sont répartis en deux groupes : le groupe bénéficiant d'une subvention de 50% ou 100% comprend les technologies de pointe et la transformation numérique, les start-ups et l'innovation, le commerce au service de la production agricole, la santé, l'éducation et la formation, la culture et le sport, ainsi que les infrastructures économiques, techniques et environnementales. Tandis que le groupe bénéficiant d'un soutien à 100% en matière de taux d'intérêt se concentre sur les quatre industries clés de la ville ainsi que sur les industries connexes du textile-habillement et de la chaussure.

Lever les obstacles à l'accès au financement pour les entreprises

Afin que les politiques préférentielles ne restent pas lettre morte, les organismes de gestion et les institutions financières ont fourni des directives précises sur les modalités et les conditions d'accès au capital pour chaque entreprise.

"Pour être éligible à un taux d'intérêt préférentiel, un projet doit être conforme au plan de développement socio-économique de la ville, être évalué par la HFIC quant à son efficacité et sa capacité de remboursement, et ne pas avoir fait l'objet de contrats signés avec des entrepreneurs ou des fournisseurs pour le poste de financement proposé. Sur cette base, la HFIC approuvera le prêt ou le prêt syndiqué en sa qualité de chef de file", a déclaré Nguyên Hà Lam, directeur adjoint du département de la planification et de la recherche pour le développement de la HFIC.

Concernant le principal défi pour les startups – les garanties –, les représentants de HFIC ont proposé une solution concrète. "Pour les entreprises et les startups ne disposant pas de garanties, la solution de cautionnement peut couvrir jusqu’à 100% du prêt. Les conditions incluent un capital social minimum d’environ 15 à 20% de la valeur du projet et l’absence d’arriérés d’impôts. De plus, les entreprises doivent noter qu’elles doivent rembourser le capital par mensualités convenues dans le contrat, et non en une seule fois à l’échéance ; pour les prêts supérieurs à 200 milliards de dôngs ou d’une durée supérieure à 7 ans, l’investisseur prendra en charge la différence", a-t-il ajouté.

Toutes les informations détaillées relatives aux conditions, aux documents, aux procédures de prêt, aux guides et aux formulaires sont disponibles sur le site web officiel de HFIC (www.hfic.vn), pour faciliter les démarches des entreprises. Les points forts pratiques de l'atelier ont également résidé dans les échanges directs entre des entreprises telles que Sa Kê, BenKon, Dream Viet Education et Viet Culture Connection, illustrant ainsi concrètement leurs besoins en capitaux pour développer leur production, leurs activités commerciales et leurs secteurs de l'éducation et de la culture.

Lors de la table ronde intitulée "Lever les obstacles à l'accès au capital", les représentants de HFIC et du Fonds de garantie de crédit ont abordé et résolu directement les difficultés spécifiques rencontrées par les entreprises. Le soutien important de l'autorité locale, des agences étatiques et des institutions financières comme SIHUB et HFIC contribue à renforcer progressivement l'écosystème des startups à Hô Chi Minh-Ville, lui permettant ainsi de rayonner aux niveaux régional et international.

Texte et photos : Tân Dat/CVN