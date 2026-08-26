Les entreprises chinoises appelées à investir dans les technologies avancées

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé les entreprises chinoises à considérer le Vietnam comme un marché à long terme et d’accroître leurs investissements, en privilégiant des projets de haute qualité, de technologie avancée, ayant un impact positif et menant une coordination étroite avec les entreprises locales.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre le matin du 26 août à Hanoï avec des entreprises chinois implantées au Vietnam, Lê Minh Hung a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement axée sur une croissance rapide et durable, basée sur la science, la technologie, l'innovation, la transition numérique et verte. Il a rappelé que la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique définit le secteur à investissements étrangers comme une composante importante de l'économie nationale.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam considère le développement des relations avec la Chine comme une priorité absolue dans sa politique étrangère. Il a noté que la coopération économique, commerciale et d'investissement demeure un pilier essentiel des relations bilatérales.

Pour la nouvelle étape, le dirigeant a invité les entreprises chinoises à considérer le Vietnam comme une destination d’investissement et d’affaires à long terme et à mettre en œuvre efficacement des orientations de coopération fixées par les hauts dirigeants des deux pays. Il a cité parmi les domaines prioritaires, les infrastructures stratégiques, notamment les lignes ferroviaires reliant les deux pays, les chemins de fer urbains, la logistique et les postes-frontières intelligents, ainsi que les énergies propres, la fabrication moderne, l’économie numérique, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la 5G et les données.

Le Premier ministre a encouragé les entreprises chinoises à accélérer leurs activités de recherche et de développement (R&D), à favoriser la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement, à respecter les normes vertes et durables et à accorder une attention aux conditions de travail et aux droits légitimes des travailleurs.

Enfin, le Premier ministre a donné des instructions aux ministères et localités pour traiter 44 propositions formulées par les entreprises chinoises. Il a précisé que le ministre des Finances a été chargé de mettre en place un mécanisme de réception et de traitement rapide des difficultés rencontrées par les investisseurs.

Le gouvernement vietnamien s'engage à poursuivre son soutien et à protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises pour un succès durable, a déclaré le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Des leur côté, les entreprises chinoises ont échangé sur leur situation d'investissement et d'exploitation, identifié les difficultés rencontrées et présenté des propositions aux autorités vietnamiennes. Elles ont exprimé leur appréciation quant à l'amélioration de l'environnement d'investissement au Vietnam, notamment grâce aux réformes organisationnelles, à la clarification des responsabilités et à la simplification des procédures administrative.

Confirmant que le Vietnam constitue un marché majeur, elles ont partagé leurs plans d'extension et de nouveaux projets de coopération.

À cette occasion, l'ambassadeur chinois He Wei a adressé ses félicitations pour la Fête nationale du Vietnam du 2 septembre. Il s'est dit convaincu du développement continu du pays dans cette nouvelle ère et a estimé que de plus en plus d'entreprises chinoises viendront s'y installer.

Selon les rapports présentés, durant les sept premiers mois de 2026, le commerce bilateral a atteint environ 184,3 milliards de dollars américains, soit une hausse de 35,1%. Le capital enregistré des investisseurs chinois au Vietnam a dépassé 3,7 milliards de dollars, la Chine occupant le premier rang pour le nombre de nouveaux projets avec environ 850 dossiers.

À la fin de juillet 2026, la Chine recense plus de 7.000 projets valides au Vietnam, représentant un capital cumulé de près de 37 milliards de dollars, axés principalement sur la transformation, la fabrication, les infrastructures, l'énergie, l'électronique et la technologie.

VNA/CVN