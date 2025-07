DANAFF 2025 : le cinéma asiatique en fête

Après deux éditions couronnées de succès en 2023 et 2024, le Festival du film asiatique de Dà Nang revient pour sa troisième édition, du 24 juin au 5 juillet 2025, sous le thème : "DANAFF - Un pont vers l’Asie".

Cette nouvelle édition marque une avancée significative, tant en termes de portée que de qualité artistique. Le festival se veut une véritable ode à la créativité, à la diversité culturelle et à l’ambition de tisser des liens entre les cinémas d’Asie.

Pensé comme un carrefour incontournable pour les amoureux du septième art, le DANAFF 2025 rend hommage aux œuvres cinématographiques marquantes, porteuses de valeurs humaines profondes, d’innovations narratives et d’une signature artistique forte. Il entend aussi soutenir les talents vietnamiens et asiatiques, en particulier les jeunes réalisateurs.

Cette édition 2025 se distingue par une programmation élargie et ambitieuse. Parmi les temps forts figurent : Un demi-siècle de cinéma de guerre vietnamien, un focus sur le cinéma sud-coréen, un incubateur de projets cinématographiques pour accompagner l’émergence de nouvelles voix.

À cela s’ajoutent deux nouveautés notables : la section Panorama du Cinéma asiatique, véritable vitrine de la richesse créative du continent, et la création du Prix de la critique du film asiatique, qui devrait faire date.

Pour Ngô Phuong Lan, présidente de l’Association pour la promotion du développement cinématographique, l’hommage au cinéma de guerre vietnamien revêt une importance particulière. "Il s’agit d’un patrimoine précieux. Nous avons sélectionné des œuvres emblématiques qui jalonnent les différentes étapes du cinéma de guerre vietnamien autour de cette thématique."

Au-delà des projections de films vietnamiens et asiatiques de grande qualité, le festival propose de multiples occasions de rencontre entre artistes, réalisateurs, producteurs et public. Cette année, Dà Nang accueille plusieurs stars du cinéma sud-coréen telles que Ji Chang-wook, Ji Seung-hyun, Park Sung-woong et Moon So-ri.

Le festival investit également l’espace public avec des projections en plein air, des expositions photographiques et des animations culturelles hautes en couleur. Autant d’expériences qui, selon les organisateurs, permettent aux spectateurs d’élargir leur regard sur l’Asie et de mieux en percevoir la richesse culturelle à travers le prisme du cinéma.

Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de Dà Nang, souligne l’impact du festival : "Grâce à cet événement, l’image de Dà Nang s’enrichit : ce n’est plus seulement une destination touristique ou culturelle, mais aussi une ville créative, connectée et ouverte à l’art, en particulier au cinéma."

À travers DANAFF 2025, Dà Nang affirme son ambition de devenir un pôle culturel et cinématographique régional. Le festival participe à la promotion de la ville comme un centre moderne, innovant et tourné vers l’international, où l’art cinématographique joue un rôle de trait d’union entre les peuples et les cultures.

