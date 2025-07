Festival du film asiatique de Dà Nang 2025 : "Et maintenant, l’instant solennel !"

Photo : Kyrgyz Film Studio

Chi dâu (La vraie sœur) a été mis à l’honneur dans la section vietnamienne, tandis que Deal at the Border du réalisateur kirghiz Dastan Zhapar Ryskeldi a été élu meilleur film asiatique.

Dans la Section asiatique, le film kirghize Deal at the Border a remporté la plus haute distinction, le Grand Prix du meilleur film.

Inspiré de faits réels de l’enfance d’Aktan Ryskeldiev, frère du scénariste et réalisateur Dastan Zhapar Ryskeldi, le film raconte l’histoire de deux passeurs de drogue, Aza et Samat, qui rencontrent Nazik, une jeune fille qui a échappé à l’esclavage dont elle était victime et qui se cache de ses poursuivants. Lorsque Nazik retombe entre les mains d’un criminel local et devient sa captive, Aza décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la sauver.

Le Prix spécial du jury a été décerné à Mua trên canh buom (Ne pleure pas, papillon), réalisé par le jeune cinéaste vietnamien Duong Diêu Linh. Le film a remporté le Grand Prix de la Semaine de la critique de la Mostra de Venise 2024 et le Prix du film le plus innovant à la Semaine internationale de la critique.

Photo : VNA/CVN

"Je suis profondément ému de recevoir ce prix à Dà Nang. C’est également ici, il y a dix ans, que je revenais de l’étranger, que j’ai participé à la Réunion d’Automne et que j’ai appris à réaliser des courts métrages", a déclaré Duong Diêu Linh en recevant son prix.

Guan Hu a été élu meilleur réalisateur asiatique pour son film Black Dog.

Le réalisateur, Guan Hu, est un cinéaste chinois associé au mouvement de la Sixième Génération, connu pour ses films réalistes et bruts, notamment pour Mr. Six, The Eight Hundred et Cow.

Avant sa participation à DANAFF III, le film avait été primé dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024.

Le Prix du meilleur scénario de la section Films asiatiques a été décerné à Muddy Foot de Ladan Shirmard, d’Ebrahim Azizi (Iran).

Nurzhan Beksultanova a remporté le prix de la meilleure actrice dans le film kazakh Abel, tandis que Kang-sheng Lee a reçu le prix du meilleur acteur principal dans le film singapourien et taïwanais Stranger Eyes.

Chi dâu a remporté le Grand Prix du meilleur film dans la section Films vietnamiens, et ses scénaristes, Pham Thi Thanh Thu, Nguyên Pham Hoàng Quân et Trân Huu Tân, ont également reçu le prix du meilleur scénario.

L’actrice principale, Viêt Huong, a également été honorée.

"Dès le début, j’ai demandé à mes collaborateurs de s’efforcer de réaliser un film alliant valeur artistique et divertissement. Certains disaient qu’ils n’y croyaient pas, mais aujourd’hui, nous y sommes parvenus. L’univers m’a récompensé, comme j’avais rêvé de tenir un trophée entre mes mains", a déclaré Khuong Ngoc, le réalisateur de Chi dâu.

Victor Vu a reçu le prix du meilleur réalisateur pour le film Tham tu Kiên : Ky an không dâu (Détective Kiên : L’horreur sans tête).

Photo : VNA/CVN

"Les histoires sur la culture et le peuple vietnamiens ont toujours été une source d’inspiration pour moi. Elles sont la force motrice qui me pousse à les porter à l’écran", a-t-il déclaré.

L’acteur Tuân Trân a remporté le prix du meilleur acteur principal avec le film Làm giàu voi ma" (Parier avec ghost).

Le Prix spécial du jury a été attribué au film d’animation Trang Quynh nhi : Truyên thuyêt vê Kim Nguu (Légende du buffle doré).

Le Prix NETPAC du film vietnamien exceptionnel, décidé et sélectionné par le jury NETPAC lors des concours du film vietnamien, a également été décerné au film Chi dâu.

Le Prix du public du meilleur film vietnamien, décerné par le public participant aux projections du programme "Cinéma vietnamien d’aujourd’hui", a été décerné à Dê Mèn : Cuôc phiêu luu toi xóm Lây Lôi (L’Aventure du grillon au village boueux).

Le Prix de la critique du meilleur film de la section Panorama du cinéma asiatique a été décerné au film ouzbek Sunday.

Ce prix est un nouveau point fort du DANAFF de cette année, qui met en avant des œuvres asiatiques exceptionnelles ayant remporté un franc succès dans des festivals internationaux ou présentées en avant-première mondiale au DANAFF.

VNA/CVN