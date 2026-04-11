Golf : McIlroy, phénoménal, s'envole en tête du Masters à mi-parcours

En quête d’un rare doublé, Rory McIlroy a pris une option sérieuse sur la victoire au Masters d’Augusta, vendredi 10 avril en Géorgie. Grâce à un deuxième tour exceptionnel, il s’est envolé en tête avec six coups d’avance, un écart record à mi-parcours.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà vainqueur en 2025, ce qui lui avait permis de compléter son Grand Chelem en carrière, McIlroy peut désormais rêver d’un doublé, une performance rarissime réalisée seulement par Jack Nicklaus, Nick Faldo et Tiger Woods.

Le Nord-Irlandais de 36 ans, alors co-leader après le premier tour avec Sam Burns, a signé une carte de 65, la meilleure de la journée. Il devance désormais Burns et Patrick Reed de six coups. Derrière, Justin Rose, Tommy Fleetwood et Shane Lowry suivent à distance.

Après un départ canon (trois birdies en quatre trous), McIlroy a connu un passage plus irrégulier, avant de conclure en apothéose avec six birdies sur les sept derniers trous. "Une fin de tour incroyable", a-t-il confié, soulignant l’importance de la patience sur ce parcours exigeant.

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Fait surprenant, selon ESPN, il n’a pas brillé au drive, se classant parmi les derniers en précision. Mais son jeu de fers et surtout son adresse sur les greens ont fait la différence. Moment fort : un chip de plus de 26 mètres au trou 17, directement dans le trou pour birdie, avant de conclure par un nouveau birdie au 18.

Fort de ses cinq titres majeurs - dont l’US Open 2011 et le British Open 2014 - McIlroy reste toutefois prudent. "Je sais ce qui peut arriver ici. Il reste un long chemin", a-t-il rappelé, déterminé à ne pas s’emballer.

L’histoire joue néanmoins en sa faveur : la majorité des joueurs ayant compté une telle avance à mi-parcours ont remporté le tournoi.

En revanche, le N.1 mondial Scottie Scheffler est en retrait, relégué à la 24e place après une journée difficile, à douze coups du leader. D’autres prétendants comme Bryson DeChambeau ont même été éliminés.

À deux jours de la fin, McIlroy semble en contrôle, mais à Augusta, rien n’est jamais acquis.

AFP/VNA/CVN