Monte-Carlo : Alcaraz et Sinner bousculés mais qualifiés en quarts, comme Vacherot

Pas de jaloux : les deux meilleurs joueurs du monde Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont chacun laissé un set jeudi 9 avril sur leur route vers les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, qu'a rejoints pour la première fois la star locale Valentin Vacherot.

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Expéditifs au premier set, chahutés au deuxième, rassurés au troisième : les No1 et No2 mondiaux ont connu un après-midi compliqué en Principauté mais ont fini par sortir de leurs chaussures les cailloux nommés Tomas Martin Etcheverry (30e), pour Alcaraz (6-1, 4-6, 6-3), et Tomas Machac (53e), pour Sinner (6-1, 6-7 (3/7), 6-3).

Malgré quelques moments d'égarement au deuxième set, assez rares pour être relevés, Alcaraz enchaîne là un septième succès consécutif à Monte-Carlo, après son titre en 2025, et un 15e consécutif sur terre battue, lui qui s'est également imposé à Rome et à Roland-Garros l'an dernier.

Tenant du titre, Alcaraz a commencé parfaitement en volant, sur un jeu blanc, le service de l'Argentin avant de prendre le premier set en 26 minutes.

Mais lors du second acte, Etcheverry s'est rebellé, breakant deux fois de suite pour mener 4-1, profitant de rares instants de doute de l'Espagnol. Alcaraz a repris un service pour revenir au contact, mais a fini par voir l'Argentin égaliser à une manche partout, la faute à une nouvelle faute directe, en plein filet.

Le Murcien de 22 ans a retrouvé de la constance en début de troisième set. Mais l'homme aux sept titres du Grand Chelem s'est encore montré frustré à quelques reprises, sur des erreurs peu habituelles, et a dû sauver une balle de débreak à 4-2. C'est finalement sur sa troisième balle de match, après 2h23 de combat, qu'il s'est imposé grâce à un service gagnant.

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Il affrontera en quarts le Kazakhstanais Alexander Bublik (28 ans, 11e), pour la première fois à cette altitude sur le Rocher après avoir défait le Tchèque Jiri Lehecka (13e).

Vacherot vers son meilleur classement

Dans l'autre partie de tableau, le No2 mondial Jannik Sinner continue sur sa lancée après les victoires aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Mais face au Tchèque Tomas Machac (53e), il a vu sa série de douze victoires en deux sets se finir.

Comme Alcaraz, Sinner a expédié la première manche où il n'a commis que huit fautes directes contre 18 à son adversaire en 26 minutes.

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Mais le Tchèque est entré dans son match dans le deuxième set. Grâce à des coups devenus plus cinglants, prenant à plusieurs reprises Sinner de vitesse, il a réussi à prendre le service du No2 mondial à 2-2 puis 4-2 pour mener 5-2.

Le Tchèque s'est procuré quatre balles de set à 6 points à 2 au tie break et a égalisé sur la deuxième à une manche partout. Sinner a toutefois rapidement remis les pendules à l'heure dans la manche décisive, concluant après deux heures de jeu.

"Ça n'a pas été facile aujourd'hui, a-t-il reconnu, je me suis retrouvé dans une situation compliqué. (...) Je vais devoir mieux jouer dans certaines situations." Double demi-finaliste en 2023 et 2024, absent l'an dernier à cause d'une suspension pour dopage, Sinner affrontera pour retrouver le dernier carré à Monaco Félix Auger-Aliassime (7e).

Le Canadien a profité de l'abandon du Norvégien Casper Ruud (12e), qui a jeté l'éponge alors que son adversaire menait 7-5, 2-2, pour rallier les quarts pour la première fois de sa carrière en Principauté.

Dans le dernier quart, le local du tournoi, Valentin Vacherot (23e), a mis près de trois heures pour se défaire du Polonais Hubert Hurkacz 6-7 (4/7), 6-3, 6-4.

Celui qui était 259e l'an passé à la même époque est sûr d'intégrer pour la première fois le top 20 dans le prochain classement ATP quel que soit le résultat de son quart contre l'Australien Alex de Minaur (6e) vendredi 10 avril.

AFP/VNA/CVN



