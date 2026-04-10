NBA : les Knicks dominent les Celtics, 8e succès de suite pour Houston

Un match serré au parfum de play-offs dans le Madison Square Garden a fini par tourner en faveur des New York Knicks face aux Boston Celtics jeudi 9 avril en NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Knicks se sont imposés 112 à 106 grâce notamment à deux paniers lointains de Josh Hart (26 points dont 15 dans le 4e quart-temps) dans la dernière minute. Jalen Brunson a mené ses Knicks avec 25 points et 10 passes, face à la grosse partie de Jayson Tatum (24 points, 13 rebonds, 8 passes).

Tatum avait admis avant la partie sa "nervosité" pour son retour dans le Madison Square Garden, là où il s'était rompu le tendon d'Achille droit au mois de mai l'an dernier, lors des demi-finales de conférence Est.

Tatum a réussi un retour express sur les parquets et brille depuis un mois, de quoi appuyer la candidature de Boston au titre NBA.

Leur succès permet aux Knicks, troisièmes à l'Est (52v-28d), de mettre à distance Cleveland (4e, 51v-29d) et de continuer à mettre la pression à Boston, deuxième (54v-26d) alors qu'il ne reste plus que deux matches de saison régulière à disputer pour chaque franchise, vendredi 10 avril et dimanche 12 avril.

S'ils restent à leur position actuelle, Knicks et Celtics pourraient se retrouver au deuxième tour des play-offs pour un duel électrique, comme en 2025. Les Houston Rockets ont eux conquis un 8e succès d'affilée contre les Philadelphia 76ers 113-102.

Kevin Durant, à 37 ans et dans sa 19e saison NBA a encore brillé avec 29 points, 7 rebonds et 5 passes, face aux 23 points de Tyrese Maxey. Les 76ers réalisent une mauvaise opération dans la course très serrée aux places de 5e et 6e à l'Est. Ils sont désormais 8es avec 43 victoires et 37 défaites.

Philadelphie était privé pour la rencontre de son pivot Joel Embiid, opéré dans la journée de l'appendicite. La franchise n'a pas précisé de date de retour pour le MVP 2023.

Les Rockets restent à la 5e place à l'Ouest mais avec le même bilan que les Los Angeles Lakers (51v-29d), vainqueurs chez les Warriors 119-103 avec un bon match de LeBron James (26 points, 8 rebonds, 11 passes), les deux formations pouvant encore viser la 3e place de Denver (52v-28d).

Les Toronto Raptors, 5es (45v-35d) ont eux assuré avec un succès 128-114 contre le Miami Heat, presque condamné à la 10e place (41v-39d), la dernière de barragiste. Le Français Guerschon Yabusele est sorti touché à l'épaule gauche lors du succès de Chicago à Washington 119-108.

AFP/VNA/CVN







