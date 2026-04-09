Tour du Pays basque

Laurance s'impose en puncheur, Seixas toujours leader

Le Français Axel Laurance a remporté en puncheur la 3 e étape du Tour du Pays basque, mercredi 8 avril à Basauri, où Paul Seixas, vainqueur des deux premières étapes, a conservé le maillot jaune de leader.

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Photo : AFP/VNA/cVN

Le phénomène tricolore, 19 ans, a passé une journée tranquille mais à tout de même tenu à régler le sprint du peloton à une minute du vainqueur.

Laurance, qui a signé à bientôt 25 ans son 8e succès chez les professionnels, le deuxième au niveau World Tour, s'est imposé dans un sprint à deux devant l'Espagnol Igor Arrieta, au sommet d'une bosse finale de 600 mètres à 9% de déclivité moyenne.

Ce duo s'est extirpé d'un groupe de 16 échappés de la première heure à 25 kilomètres de l'arrivée avant de résister pour 14 secondes au retour de leurs poursuivants.

Le Français de la formation Ineos-Grenadiers a débordé Arrieta dans les 50 derniers mètres, malgré une crampe dans la cuisse droite.

"J'ai eu une crampe aux 300 mètres quand Igor a lancé le sprint. Mais en voyant la ligne, je suis devenu un autre homme. Je me suis dit +c'est juste quelques secondes de souffrance pour une grande joie derrière+", a expliqué au micro de l'organisation le Breton, qui ne s'était plus imposé depuis le Tour de Norvège en mai 2024.

Photo : AFP/VNA/CVN

Victime d'une chute mardi 7 avril qui lui a fait passer "une nuit moyenne", il a en outre dû composer avec des ennuis mécaniques en début d'étape.

"Après la chute d'hier, je ne savais pas trop quelle serait ma condition. Mais mes jambes étaient finalement bonnes. Heureusement car j'ai dû batailler pour prendre la bonne échappée", a poursuivi le champion du monde espoirs 2023 qui trouvera jeudi 9 avril un nouveau terrain propice à ses qualités.

La 4e étape, 167 km autour de Galdacao, semble à nouveau favorable aux baroudeurs, le parcours accidenté proposant six côtes de 3e catégorie ainsi qu'une difficulté de 2e catégorie située à moins de 10 km de la ligne.

L'un des favoris de l'épreuve, Isaac Del Toro, n'en sera pas. Le Mexicain a chuté mercredi à la mi-course et a été contraint à l'abandon, touché à la cuisse droite, alors que les classiques ardennaises, le grand objectif de son printemps, se profilent, de l'Amstel le 19 avril à Liège-Bastogne-Liège le 26.

L'Espagnol Mikel Landal, renversé mardi 7 avril par... la voiture médicale, n'avait lui pas pris le départ de la troisième étape.

AFP/VNA/CVN