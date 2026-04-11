Allemagne : avec son attaque affamée, le Bayern en passe de battre un record vieux de 54 ans

Avec 100 buts inscrits après seulement 28 journées, le Bayern Munich est en passe de battre un record vieux de plus de cinquante ans en Bundesliga. La marque historique de 101 buts, établie lors de la saison 1971/72, pourrait tomber très rapidement, dès ce week-end face à St. Pauli, alors même que les Bavarois sont engagés en parallèle en Ligue des champions contre le Real Madrid.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans l’histoire du championnat allemand, seul le Bayern a franchi la barre des 100 buts, à trois reprises. En 1971/72, porté par les 40 buts de Gerd Müller, le club avait atteint 101 réalisations. Plus récemment, lors de la saison 2019/20, les Munichois avaient inscrit 100 buts grâce notamment aux 36 buts de Robert Lewandowski, avant que celui-ci ne batte le record individuel la saison suivante avec 41 réalisations.

Cette saison, la performance est d’autant plus impressionnante que le cap des 100 buts a été atteint avec six journées d’avance. Sous la direction de Vincent Kompany, l’équipe affiche une moyenne spectaculaire de 3,57 buts par match, laissant entrevoir un total final potentiellement supérieur à 120.

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Si Harry Kane joue un rôle central avec déjà 31 buts, cette réussite offensive repose surtout sur une dynamique collective. "On est capable de marquer dans toutes les situations", explique Joshua Kimmich, mettant en avant la polyvalence offensive du groupe.

Les recrues récentes apportent également une contribution décisive. Michael Olise et Luis Díaz, souvent comparés à l’ancien duo Arjen Robben et Franck Ribéry, cumulent buts et passes décisives, renforçant une attaque déjà redoutable.

Pour le directeur sportif Christoph Freund, battre le record semble inévitable, mais reste secondaire : "L’essentiel est de devenir champions et de continuer à jouer ainsi". Un objectif qui résume l’état d’esprit d’un Bayern plus offensif que jamais.

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