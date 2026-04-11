Tour du Pays basque : et de trois pour Paul Seixas

À seulement 19 ans, Paul Seixas a remporté vendredi 10 avril sa troisième victoire d’étape en une semaine au Tour du Pays basque, consolidant son avance au classement général à la veille de l’arrivée finale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà vainqueur du contre-la-montre inaugural puis auteur d’un raid solitaire lors de la deuxième étape, le jeune prodige français a cette fois dominé au sprint. Échappé avec l’Allemand Florian Lipowitz dans l’étape reine, il l’a facilement distancé dans les derniers mètres, signant déjà sa cinquième victoire chez les professionnels.

"Je voulais gagner aujourd’hui. Avec Florian, on a bien coopéré. L’équipe a fait un travail incroyable", a déclaré le leader de la formation Decathlon CMA CGM, impressionnant de régularité.

Au classement général, Seixas possède désormais 2 min 30 d’avance sur Lipowitz et 3 min 40 sur Primož Roglič, quintuple vainqueur de grands Tours. À la veille de la dernière étape, il est en position idéale pour s’imposer.

Malgré cette avance, le Français reste prudent : "Il reste 130 km difficiles, avec de la pluie annoncée. Il faudra rester concentré jusqu’au bout".

S’il confirme, Seixas mettrait fin à 19 ans d’attente pour un Français dans une course par étapes World Tour, depuis la victoire de Christophe Moreau au Dauphiné en 2007.

Vendredi 10 avril, il a pourtant semblé en difficulté dans la montée d’Izua, avant de porter une attaque décisive à 30 km de l’arrivée. "Je ne me sentais pas au mieux dans la montée, mais les jambes sont revenues ensuite", a-t-il expliqué.

Derrière lui, ses rivaux n’ont rien pu faire. "Il est invincible", a reconnu Ion Izagirre. Seul Javier Romo a brièvement suivi avant de chuter.

Pour la dernière étape, Seixas a donné le ton : "Demain, on roulera à l’avant".

AFP/VNA/CVN